Hunter x Hunter: Nen x Impact rinviato al 2025

Il popolare manga e anime Hunter x Hunter avrà il suo primo videogioco di combattimento, Nen x Impact, ma i fan dovranno attendere più del previsto. Il publisher Bandai Namco ha annunciato il rinvio dell'uscita dal 2024 al 2025, citando la necessità di implementare il rollback netcode per migliorare il gioco online.

La decisione di posticipare il lancio è stata presa per garantire un'esperienza di gioco online ottimale. Il team di produzione ha dichiarato: "Ci scusiamo sinceramente per il disagio causato da questo ritardo ai giocatori che aspettavano con ansia l'uscita del gioco". L'implementazione del rollback netcode permetterà di sincronizzare meglio gli input dei giocatori, rendendo il gameplay più reattivo e fluido.

Nen x Impact è sviluppato da Eighting, lo studio dietro Marvel Vs. Capcom 3 (su Amazon si trova ancora), e si basa sull'arco narrativo di Greed Island del manga. Si tratta di un picchiaduro 2D con combattimenti 3 contro 3 che uscirà su PS5, Nintendo Switch e PC. Al lancio saranno disponibili 16 personaggi giocabili, tra cui i popolari Gon, Killua, Kurapika e Leorio.

Il rollback netcode sincronizza gli input degli avversari per un gameplay più reattivo.

Nonostante l'entusiasmo dei fan per il primo gioco picchiaduro dedicato a Hunter x Hunter, le prime impressioni sulla grafica non sono state molto positive. Tuttavia, chi ha provato il gioco in anteprima ne ha elogiato il gameplay solido e tecnico, paragonandolo ai classici del genere.