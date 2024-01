I 10 giochi più desiderati del 2024, nella lista dei desideri di Steam

Il panorama videoludico del 2024 non sembra affatto male e gli appassionati di PC gaming non possono fare a meno di prepararsi all'acquisto di numerosi giochi che arriveranno su Steam. La piattaforma di distribuzione digitale di Valve ha svelato i titoli più attesi attraverso la funzione Wishlist. Andiamoli a vedere insieme.

10)Nightingale

Data di uscita: 22 febbraio 2024

Nightingale si pone per essere un avvincente gioco di sopravvivenza open-world con un tocco steampunk. In Nightingale, i giocatori possono esplorare da soli o con un massimo di cinque amici, raccogliendo materiali, costruendo proprietà suggestive, esplorando grotte e rovine, e affrontando creature mitiche. L'estetica steampunk aggiunge un elemento unico a questo avvincente titolo.

09)The First Descendant

Data di uscita: Estate 2024

Questo sparatutto RPG d'azione cooperativo in terza persona mette i giocatori nei panni di un Discendente, incaricato di compiere missioni e abbattere boss giganti per salvare l'umanità. Con una vasta selezione di personaggi, ciascuno con abilità uniche, armi personalizzabili e un intenso gameplay, il gioco si candida a sfidare addirittura Destiny 2.

08)Enshrouded

Data di uscita: 24 gennaio 2024

Enshrouded si distingue come un'avventura fantasy con tutte le caratteristiche standard: creazione, costruzione, esplorazione e combattimento. Fino a 16 giocatori possono unirsi su un server singolo, collaborando per costruire e combattere nel tentativo di salvare Embervale.

07)S.T.A.L.K.E.R. 2

Data di uscita: 5 settembre 2024

I fan di S.T.A.L.K.E.R. hanno aspettato quasi due decenni per questo sequel in prima persona, ambientato in una zona radioattiva con fazioni umane e mutanti pericolosi. Sopravvivenza, fame, sonno e ferite sono solo alcune delle sfide che attendono i coraggiosi esploratori.

06)ARK 2

Data di uscita: 2024 generico

ARK 2 è destinato a portare l'epicità a nuovi livelli. Con Vin Diesel e Auli'i Cravalho come protagonisti, il gioco promette una trama avvincente, mantenendo la possibilità di creare, costruire, combattere e, naturalmente, cavalcare dinosauri.

05)Frostpunk 2

Data di uscita: 2024 generico

Dopo il successo del primo capitolo, Frostpunk 2 promette di riportare i giocatori in un mondo post-apocalittico gelido. La sfida di costruire e gestire una città con risorse limitate sarà ancora più avvincente, con il rilascio previsto nel 2024.

04)Black Myth: Wukong

Data di uscita: 20 agosto 2024

Basato sul leggendario romanzo cinese "Viaggio in Occidente", Black Myth: Wukong, in arrivo il 20 agosto 2024, offre un'esperienza action RPG immersiva. I giocatori potranno combattere contro creature mitologiche e scoprire nuove abilità e incantesimi nel corso dell'avventura.

03)Hollow Knight: Silksong

Data di uscita: 2024 generico

L'attesa di cinque anni sembra volgere al termine con Hollow Knight: Silksong. Il gioco, con protagonista la principessa-protettrice Hornet, promette uno stile di gioco acrobatico e un seguito degno del suo amato predecessore.

02)Manor Lords

Data di uscita: 26 aprile 2024

In programma per il 26 aprile 2024, Manor Lords potrebbe essere una gemma nel panorama strategico-medievale. Sviluppato da una singola persona il gioco fonde gli elementi di Civilization e Total War, offrendo scenari mozzafiato e un coinvolgente gameplay di costruzione della città e gestione dell'esercito.

01)Hades II

Data di uscita: 2024 generico

Dopo il trionfo di Hades nel 2020, l'atteso sequel, Hades II, è pronto a fare il suo ingresso in accesso anticipato nel corso del 2024. Con una nuova eroina, Melinoë, Principessa dell'Oltretomba e sorella di Zagreus, il gioco promette di ampliare l'esperienza roguelike con nuove armi, potenziamenti e affascinanti divinità.

Questi sono solo alcuni dei titoli più attesi del 2024 secondo le liste dei desideri di Steam. Gli appassionati di giochi possono aspettarsi una varietà di esperienze, dalla frenesia roguelike di Hades II alla strategia medievale di Manor Lords. Insomma, sarà un gran bell'anno per i videogiochi.