Sono finiti i bei tempi di quando i videogiochi pesavano pochi GB, adesso per sopravvivere al gaming moderno è necessario avere un SSD o HDD bello capiente. La causa sono chiaramente i contenuti (che aumentano sempre di più) ma soprattutto un aumento generale della la qualità grafica, in particolar modo delle texture, che appesantiscono non di poco i diversi videogiochi.

Ark Survival Evolved

A essere onesti c’è anche la questione delle scarse ottimizzazioni e il recente Star Wars Jedi Survivor ne rappresenta un chiaro esempio, ma ne potremmo fare altri. Lo spazio, insomma, sta diventando un problema e non possiamo altro che augurarci che in futuro i giochi siano più contenuti, almeno per evitare di cancellare ogni volta alcuni titolo dalla nostra libreria.

Vista comunque la situazione, il sito Twinfinite ha pubblicato una lista dei 15 giochi che richiedono più spazio su PC e vi possiamo garantire che rimarrete senza parole dinanzi al primo posto (sinceramente no ce lo aspettavamo neanche noi). Di seguito la classifica.

15)Gears 4 – 117 GB

14)Borderlands 3 – 116 GB

13)Mass Effect Legendary Edition – 120 GB

12)Call of Duty Modern Warfare II (2022) – 121.3 GB

11)Rainbow Six: Siege – 131 GB

10)Halo: The Master Chief Collection – 137 GB

9)Final Fantasy XV Windows Edition – 148 GB

8)Red Dead Redemption II – 150 GB

7)Microsoft Flight Simulator – 150 GB

6)Forspoken – 150 GB

5)Star Wars Jedi Survivor – 155 GB

4)Forza Horizon 5 – 156.6 GB

3)Call of Duty Black Ops: Cold War – 175 GB

2)Quantum Break – 178 GB

1)Ark: Survival Evolved – 400 GB

Come potete notare Ark supera di gran lunga tutti gli altri, chiaramente prendendo in considerazione tutti i contenuti e i vari texture pack ufficiali rilasciati. Il secondo posto è leggermente “drogato” dai filmati live action che, come ben sapete, sono una parte fondamentale dell’intera esperienza di Quantum Break. In generale ci si rende comunque conto che dell’enorme impatto dei videogiochi moderni sul nostro SSD o HDD, insomma meglio tenere a mente di aggiornare il nostro spazio d’archiviazione.