Presto avremo SSD da 300TB, saranno progettati per l'IA

Durante una conferenza stampa, SK hynix ha annunciato di essere al lavoro sullo sviluppo di un SSD da 300 TB, che andrà ad aggiungersi alla lineup di prodotti studiati per potenziare le capacità di intelligenza artificiale dei data center e dei dispositivi.

Secondo le analisi di mercato, si prevede che il boom dell'IA porterà a generare 660 ZB di dati entro il 2030, contro i 15 ZB del 2014. Una così grande quantità di dati ha bisogno di sistemi di archiviazione avanzati, su cui SK Hynix è al lavoro.

Non ci sono, attualmente, grandi dettagli sulle specifiche tecniche di questi SSD, al di là della loro capacità. È abbastanza chiaro, tuttavia, che la domanda per SSD capienti e performanti è destinata ad aumentare pesantemente nei prossimi anni, quindi ci si possono aspettare performance di alto livello, capaci di assicurare un accesso rapido e affidabile a grandi volumi di dati, senza ovviamente dimenticare l'efficienza energetica.

Difficile pensare a quale interfaccia userà l'SSD di SK Hynix per offrire prestazioni adeguate: persino sfruttando il PCIe 6.0 x16 le performance per TB non sarebbero ideali, rendendolo una soluzione di nicchia. L'azienda potrebbe stare pensando a una soluzione simile ai PBSSD di Samsung, ma è ancora presto per dirlo.

Oltre agli SSD da 300TB, SK hynix sta lavorando a un'ampia varietà di prodotti progettati per migliorare sia l'allenamento che l'inferenza IA, sfruttando tecnologie come HBM4 e HBM4E, soluzioni di memoria condivisa CXL, soluzioni di processing-in-memory, nonché per dispositivi AI edge (LPDDR6, GDDR7, PIM) e per l'inferenza AI sui dispositivi (LPDDR6, GDDR7, DDR5 di alta capacità).