Una mod per Monster Hunter Wilds trasforma Alma in uccello

Nel panorama delle mod per la versione PC di Monster Hunter Wilds, una creazione in particolare ha catturato l'attenzione dei giocatori, distinguendosi per originalità e cura dei dettagli in un mare di modifiche spesso discutibili. Si tratta della mod "Seikret Alma", un'opera che trasforma la simpatica assistente nerd del gioco in una versione antropomorfa di Seikret, la creatura simil-Chocobo che i giocatori cavalcano durante le loro avventure. La particolarità di questa mod non risiede solo nella trasformazione estetica, ma nella minuziosa attenzione ai dettagli che la rende quasi indistinguibile da un contenuto ufficiale.

Un'opera di ingegno creativo

Dietro questa sorprendente creazione si celano le menti di due modder: PB472 e IvoryLagacrus, che hanno collaborato per creare un'esperienza che va ben oltre la semplice sostituzione di un modello 3D. La versione Seikret di Alma mantiene tutte le caratteristiche comportamentali del personaggio originale, camminando e parlando esattamente come ci si aspetterebbe.

In un mare di mod che deturpano il modello di Alma, è un sollievo vedere modder intenti a preservarne la natura nerd.

La mod, nella sua assurdità, è ricchissima di dettagli come una coda realistica e gli iconici occhiali di Alma, posizionati sul viso pennuto del Seikret, che rimane avvolto nella distintiva giacca oversize del personaggio. L'integrazione nel gioco è talmente fluida che Alma-Seikret continua a cavalcare il proprio Seikret nelle sequenze di esplorazione, creando un affascinante paradosso visivo.

Perfetta integrazione nelle cutscene

Ciò che rende questa mod particolarmente impressionante è la sua perfetta integrazione nelle sequenze narrative. Alma-Seikret si inserisce nelle cutscene con una naturalezza tale che, come sottolineato nella descrizione della mod, potrebbe facilmente essere scambiata per un costume sbloccabile ufficiale dopo il completamento del gioco.

La qualità dell'implementazione è talmente elevata che osservando gli screenshot senza contesto, molti giocatori potrebbero confonderla con un DLC rilasciato dagli sviluppatori stessi.

Funzionalità e interazioni mantenute

Nonostante la trasformazione radicale, Alma-Seikret mantiene tutte le funzionalità del personaggio originale. Continua ad autorizzare i cacciatori a cacciare mostri e conserva il suo ruolo di supporto. Gli sviluppatori della mod hanno persino aggiunto tocchi caratteristici, come la capacità di estrarre e mostrare un uovo quando il giocatore punta la telecamera verso di lei.

L'unica "limitazione" della mod è che Alma-Seikret non può volare o compiere le manovre di drift tipiche dei Seikret selvatici, mantenendo così un equilibrio tra l'aspetto visivo trasformato e le meccaniche di gioco originali.

Il successo di questa peculiare creazione ha già suscitato richieste da parte della community per estendere il concetto ad altri personaggi. Molti utenti nei commenti della piattaforma Nexus Mods stanno chiedendo la possibilità di trasformare anche il proprio cacciatore in un Seikret, suggerendo un potenziale trend nella comunità di modding.

La strada sembra tracciata verso una progressiva "seikretizzazione" dell'universo di Monster Hunter Wilds, con alcune voci che già immaginano un futuro in cui anche Gemma, l'artigiana del gioco, potrebbe diventare un pennuto fabbricante di equipaggiamenti. La creatività dei modder continua così a espandere le possibilità del gioco ben oltre le intenzioni originali degli sviluppatori.