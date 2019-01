I migliori giochi gratuiti: shooter, navicelle e digimon

Tom’s Hardware e GameDivision vi danno il benvenuto alla nona puntata de I migliori giochi gratuiti, che vi propone tante perle da giocare senza un esborso monetario iniziale. In questo episodio trovano posto in questa speciale classifica: Argo, EVE Online e Digimon Masters Online.

Argo

Iniziamo subito con un videogioco che sicuramente metterà in difficoltà le vostre abilità. Argo è uno shooter in cui tutti i giocatori sono chiamati a fronteggiarsi fra di loro in match multigiocatore. Le compagini di gioco saranno suddivise in due squadre, una denominata Clouds e l’altra Flames. La battaglia invece sarà interamente svolta su una vasta superficie che include una fitta zona urbana e delle ampie pianure.

Questa produzione include tre modalità competitive: Clash, Link e Raid. La prima due squadre da cinque giocatori si contenderanno il territorio con una serie di combattimenti; la seconda gli utenti hanno l’obiettivo di catturare il territorio prima che il nemico prenda il controllo della mappa intera; la terza, infine, le due opposizioni si misureranno in una sorta di difendi/cattura.

Argo prevede anche una modalità cooperativa in cui un gruppo di dieci appassionati possono compiere una serie di obiettivi random. Le forze nemiche vengono anch’esse generate casualmente. Questo titolo è disponibile gratuitamente su Steam.

Requisiti minimi di sistema:

Sistema operativo : Windows 7 SP1 / 8 / 10 (64bit)

: Windows 7 SP1 / 8 / 10 (64bit) Processore : Intel Dual-Core 2.4 GHz or AMD Dual-Core Athlon 2.5 GHz

: Intel Dual-Core 2.4 GHz or AMD Dual-Core Athlon 2.5 GHz Memoria : 4 GB di RAM

: 4 GB di RAM Scheda video : NVIDIA GeForce 9800GT / AMD Radeon HD 5670 / Intel HD Graphics 4000 con 512 MB VRAM

: NVIDIA GeForce 9800GT / AMD Radeon HD 5670 / Intel HD Graphics 4000 con 512 MB VRAM DirectX : Versione 10

: Versione 10 Rete : Connessione Internet a banda larga

: Connessione Internet a banda larga Archiviazione: 20 GB di spazio disponibile

EVE Online

EVE Online è un caratteristico sandbox fantascientifico in cui i giocatori devono impersonare dei veri piloti di astronavi. Prima di procedere con le caratteristiche del gameplay, è doveroso sottolinearvi che il gioco in questione è sviluppato da CCP.

I giocatori, prima di intraprendere l’intrigante carriera spaziale, devono scegliere una fazione su quattro disponibili. I gruppi disponibili sono: Amarr Empire, Caldari State, Gallente Federation, Jove Empire e Minmatar Republic.

Gli utenti, oltre alla fazione, hanno il dovere di specializzarsi in una classe per intraprendere diverse carriere – anche contemporaneamente come i migliori RPG. Quelle disponibili sono: minatore, costruttore (di astronavi e moduli), pirata, cacciatore di taglie, commerciante, ricercatore, industriale o mission runner.

La progressione dell’alter-ego è molto complessa e allo stesso tempo dona la massima libertà d’azione, infatti ognuno può costruirsi la propria storia personalizzata. Il gioco inoltre contiene una moltitudine di missioni che permettono di acquisire la valuta chiamata ISK e utilizzarla come meglio si crede. Se siete interessati a EVE Online, potete scaricarlo gratuitamente su Steam.

Requisiti minimi di sistema:

Sistema Operativo : Windows 7

: Windows 7 Processore : Intel Dual Core 2.0 GHz, AMD Dual Core 2.0 GHz

: Intel Dual Core 2.0 GHz, AMD Dual Core 2.0 GHz Memoria : 2 GB

: 2 GB Archiviazione : 20 GB di spazio libero

: 20 GB di spazio libero Scheda Video: AMD Radeon 2600 XT o NVIDIA GeForce 8600 GTS

Digimon Masters Online

Digimon Masters Online rappresenta il terzo e ultimo videogioco della rubrica de I migliori giochi gratis. Stiamo parlando di un MMORPG in cui tutti gli appassionati possono intraprendere un’avventura con i propri mostri digitali preferiti.

Digimon contiene una massiccia modalità multigiocatore in cui ciascun utente ha la possibilità di scegliere un personaggio iniziale e un compagno digitale. Il sistema di progressione permette a tutti i mostri digitali di digevolvere in varie forme – Digi Egg, Rookie, Champion, Ultimate e Mega.

Questo gioco, inoltre, include diverse attività con cui gli utenti possono dare vita a intriganti sessioni di gioco, come i Raid. Quest’ultima modalità prevede consente a un team di giocatori di sfidarsi con un boss di incredibile forza.

Gli sviluppatori, infine, hanno inserito una serie di oggetti e decorazioni che possono personalizzare l’aspetto di tutti i mostri disponibili. Digimon Masters Online è disponibile gratuitamente su Steam, provatelo se siete dei veri nostalgici.

Requisiti minimi di sistema: