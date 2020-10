I migliori tappetini per PC | Ottobre 2020

Quando si pensa al gaming sul PC, oltre ovviamente ai componenti all’interno del nostro amato PC, il pensiero corre veloce spesso e volentieri a mouse e tastiera. Quello di cui ci si dimentica è invece del tappetino, un accessorio imprescindibile per dare libero sfogo alle potenzialità del nostro mouse e, perché no, anche arricchire la nostra postazione. Oltre a sottovalutarne l’importanza, sarebbe inoltre dannatamente sbagliato anche pensare che uno valga l’altro e, proprio per aiutarvi in tale scelta, abbiamo deciso di stilare per voi una breve ma esaustiva lista di quelli che sono i migliori tappetini per PC ad oggi sul mercato. Grandi o piccoli, economici o premium: qualunque siano le vostre esigenze, esiste di sicuro un tappetino per voi e in questo articolo lo scoprirete.

I migliori tappetini per PC

Corsair MM350

Cominciamo questo viaggio tra i migliori tappetini per PC con il Corsair MM350, ossia con uno tra i migliori rappresentati della categoria. Disponibile in diverse dimensioni, per andare a soddisfare qualsivoglia palato, il Corsair MM350 è un tappetino versatile e comodo che difficilmente vi deluderà. Grazie alla superficie intrecciata, una base in gomma antiscivolo e la cucitura anti-sfilacciamento, questa serie di tappettini Corsair ha davvero pochi punti deboli e saprà garantirvi ore e ore di gioco con la maggiore fluidità possibile.

» Clicca qui per acquistare Corsair MM350 XL (450mmx400mm)

» Clicca qui per acquistare Corsair MM350 XL Esteso (930mmx400mm)

» Clicca qui per acquistare Corsair MM350 Pro XL Esteso (930mmx450mm)



Gaya Mousepad

Anche l’occhio vuole ovviamente la sua parte e, se siete particolarmente amanti di qualche produzione Bethesda, sarete lieti di sapere che sono diversi i tappetini per PC che propongono rappresentate sul proprio dorso alcune delle produzione più iconiche del publisher recentemente acquisito da Microsoft. Prey, DOOM, Wolfenstein: questi sono solo alcuni dei celeberrimi brand che fanno capolino su questi prodotti, sicuramente i migliori tappettini per PC per chiunque voglia personalizzare al massimo la propria scrivania. Ah, a rendere il tutto più interessante è che si tratta di tappetini di buonissima qualità, che non ci metteranno i bastoni nelle ruote durante qualche partita particolarmente impegnativa.

» Clicca qui per acquistare Gaya Mousepad DOOM

» Clicca qui per acquistare Gaya Mousepad Prey

» Clicca qui per acquistare Gaya Mousepad The Evil Within 2

» Clicca qui per acquistare Gaya Mousepad Wolfenstein 2

Razer Firefly V2

Potevano i tappettini per PC non ricevere l’oramai onnipresente illuminazione RGB? Ovviamente no, e il mercato è infatti pieno di prodotti di tale tipo, che portano milioni di colori anche su tale tipologia di accessori. Tra i migliori tappetini per PC con illuminazione RGB a prevalere è il Razer Firefly V2, un prodotto non certo economico ma di grandissima qualità, essendo dotato di illuminazione su tutto il bordo, superficie in microtrama perfetta per lo scorrimento del mouse e addirittura un ferma-cavo integrato. Insomma, se volete l’illuminazione RGB e volete il massimo, il Razer Firefly V2 è decisamente il prodotto che va per voi.

» Clicca qui per acquistare Razer Firefly V2

Aukey Tappetino Mouse

Chi ha detto che per avere un ottimo prodotto bisogna per forza spendere tanto? Se siete alla ricerca di uno tra i migliori tappetini per PC ma non volete spendere troppo, a venire in vostro soccorso è Aukey, che ha messo sul mercato dei tappetini semplici, economici e, soprattutto, estremamente validi. Disponibili in tre diverse dimensioni, i tappetini di Aukey sono la scelta migliore per chi non bada troppo all’estetica e va dritto al sodo, cercando di ottenere il massimo senza perdersi in spese inutili. Insomma, se avete bisogno di un tappetino questa è sicuramente una delle migliori scelte.

» Clicca qui per acquistare Aukey Tappetino Mouse M (350mmx250mm)

» Clicca qui per acquistare Aukey Tappetino Mouse L (800mmx300mm)

» Clicca qui per acquistare Aukey Tappetino Mouse XL (900mmx400mm)