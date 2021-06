Tappetini da gaming XXL | I migliori di Giugno 2021

Siete videogiocatori e siete alla ricerca di un tappetino per mouse per arricchire o abbellire esteticamente la vostra postazione, e al contempo non vi accontentate del classico formato standard? Sappiate che sul mercato esistono diversi tappetini da gaming XXL, ossia di dimensioni maggiorate rispetto al normale, che possono arrivare a coprire anche una intera scrivania (o quasi). Un tappetino più grande del normale, infatti, presenta numerosi vantaggi: oltre a dare la possibilità di spostare il mouse sul piano d’appoggio molto più liberamente, favorendo chi preferisce giocare con DPI e sensibilità bassa, il tappetino funge da base anche per la tastiera, e grazie alle sue dimensioni impedisce di sporcare o rovinare in qualsiasi modo la scrivania.

Bisogna infatti ricordare che la gran parte dei tappetini (per non dire praticamente tutti), compresi quelli giganteschi, sono lavabili senza problemi, anche in lavatrice (pur con le opportune precauzioni). Se, insomma, volete avere una superficie d’appoggio sicura per mouse, tastiera e anche altri oggetti (a seconda delle dimensioni del tappetino stesso), optare per un tappetino “oversize” non è affatto una cattiva idea, e qui di seguito ne trovate alcuni che possono fare al caso vostro. Prima di cominciare, però, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate altre guide simili: una dedicata ai tappetini RGB, una alle migliori scrivanie da gaming e una alle migliori cuffie per videogiocare.

Tappetini da gaming XXL

Tappetino da gaming oversize Titanwolf

Dimensioni: 1200x600x3mm (grande), 1200x400x3mm (medio)

Titanwolf è uno dei brand più conosciuti quando si parla di tappetini da gaming, specie nei tagli più grandi: si tratta, infatti, di uno dei pochi produttori a spingersi oltre le dimensioni “standard”, arrivando a un più che generoso 1200x600mm (ovvero 120 centimetri per 60), tranquillamente definibile “enorme” anche in questa fascia di prodotti! In questo caso, chiaramente, dovrete avere bisogno di una scrivania piuttosto importante in termini di dimensioni (e libera) per poter optare per il modello più grande, altrimenti potete tranquillamente propendere per quello più “piccolo”, comunque abbastanza grande da ospitare con tranquillità qualsiasi tipo di tastiera e mouse da gaming.

» Clicca qui per acquistare Tappetino da gaming oversize Titanwolf (grande)

» Clicca qui per acquistare Tappetino da gaming oversize Titanwolf (medio)

» Clicca qui per acquistare Tappetino da gaming oversize Titanwolf (con RGB)

Tappetino XXL HAVIT

Dimensioni: 1000x430x4mm (grande), 900x400x3mm (medio)

Il tappetino gaming di HAVIT è sempre stato fra le opzioni più popolari nel suo genere, per via soprattutto di un rapporto qualità/prezzo ai massimi livelli, che consente di acquistare un prodotto praticamente “premium” al giusto prezzo, come spesso accade per i prodotti appartenenti allo stesso brand, che produce anche mouse e tastiere da gaming economici. Questo tappetino può contare su una qualità costruttiva che non è seconda a nessuno: il lato inferiore, realizzato in robusta gomma antiscivolo, gli impedisce di scivolare sulla base d’appoggio, mentre il rivestimento in gomma (tra le più morbide della categoria) favorisce lo scivolamento del mouse e il comfort.

» Clicca qui per acquistare Tappetino XXL HAVIT (grande)

» Clicca qui per acquistare Tappetino XXL HAVIT (medio)

Tappetino RGB XXL Icetek

Dimensioni: 800x400x5mm

Se siete amanti del mondo dell’RGB e vi piace circondarvi di luci e lucine varie mentre giocate, sappiate che anche fra i tappetini XXL esistono opzioni che contemplano l’aggiunta di led luminosi. Il tappetino XXL di Icetek può infatti contare su un enorme led RGB (con ben 14 modalità di illuminazione, quattro delle quali dinamiche e dieci statiche) che corre tutt’intorno alla superficie, rigorosamente idrorepellente (come per molti tappetini simili). Ma non è finita qui: questo tappetino “tecnologico” sfrutta la possibilità di essere connesso al PC per includere ben 4 porte USB, perfette per collegare chiavette e, all’occorrenza, ricaricare dispositivi esterni.

» Clicca qui per acquistare Tappetino RGB XXL Icetek

Tappetino Gaming HP Omen 300

Dimensioni: 900x400x4mm (Omen 300), 450x400x4mm (Omen 200)

Nella lista non potevamo esimerci dal consigliarvi anche un tappetino appartenente a un brand più blasonato e conosciuto in ambito gaming, anche visto il costo comunque contenuto: l’HP Omen 300 è infatti un ottimo tappetino, progettato per durare e per abbinarsi piuttosto bene non solo agli altri prodotti HP ma a qualsiasi postazione, grazie a un design minimalista (con angoli sagomati) e una colorazione piuttosto sobria. Dei quattro che vi consigliamo, poi, è il più rigido, essendo realizzato in un materiale misto fra gomma dura e tela, ed è quindi perfetto per chi apprezza questo tipo di tappetini, che garantiscono una scorrevolezza generalmente superiore del mouse (a fronte di minor controllo nei movimenti). Per completezza, nell’elenco vi riportiamo anche l’Omen 200 (versione più “minuta” del fratello maggiore, pensata per sorreggere solo il mouse).

» Clicca qui per acquistare Tappetino Gaming HP Omen 300

» Clicca qui per acquistare Tappetino Gaming HP Omen 200

Come scegliere un tappetino da gaming XXL

Di seguito trovate tre semplici consigli per orientarvi nella scelta di un tappetino da gaming di grandi dimensioni ed evitare di acquistare il primo che vi capita. Anche se si tratta di prodotti che solo una volta provati possono farvi capire al 100% se fanno al caso vostro oppure no, esistono una serie di criteri insindacabili da valutare prima di procedere all’acquisto, e sono proprio quelli qui di seguito.

Dimensioni

Può sembrare un motivo banale, ma non lo è: prima di tutto, infatti, dovete valutare quali dimensioni vi servano davvero per il tappetino che andate ad acquistare. Tenete presente che i tappetini “grossi”, ovvero quelli che fanno da base anche per la tastiera, richiedono uno spazio considerevole sulla scrivania: se è vero che per la gran parte dei videogiocatori questo spazio non rappresenta un problema, bisogna comunque fare un acquisto commisurato alle proprie esigenze.

Materiale

Il materiale del tappetino è un altro elemento da tenere in seria considerazione, forse anche più delle dimensioni: se, infatti, non vi trovate bene con un tappetino morbido (o, viceversa, con uno rigido) mentre giocate, beh, potreste anche fare l’acquisto migliore del mondo, ma quell’acquisto non potrà mai essere adatto a voi. Il materiale va considerato anche in relazione al grado di “lavabilità” del tappetino stesso: un tappetino idrorepellente, per esempio, potrebbe essere meno soggetto a sporcarsi, ma al tempo stesso meno lavabile.

Motivi e colori

Anche l’occhio vuole la sua parte, no? Le opzioni base, tra i tappetini che vi abbiamo consigliato, sono generalmente nere, ma molti di essi vengono prodotti in numerose varianti (che a volte si differenziano anche per il costo), con motivi e colori differenti, capaci di abbinarsi più o meno bene alla vostra postazione. L’unica tonalità che “scarseggia” fra i tappetini da gaming è il bianco, o comunque i colori chiari, per motivi più che ovvi e legati alla maggior visibilità di macchie e sporco in generale: se volete tenere pulita la vostra postazione (o comunque dare l’impressione che lo sia!) l’unica è optare per un tappetino scuro!