I turisti stranieri violano le regole del Museo di Nintendo

Il nuovo Museo di Nintendo in Giappone sta affrontando alcuni problemi di comportamento scorretto da parte di alcuni visitatori stranieri. Secondo il sito Nintendo Every, diversi turisti hanno scattato, e conseguentemente condiviso sui social media, numerose fotografie in aree del museo dove è espressamente vietato.

Come in ogni Museo, anche in quello di Nintendo sono presenti alcune aree, contenenti prototipi, esperimenti o prodotti che si possono visionare solo all'interno del nuovo museo, dove è proibito effettuare fotografie agli esemplari in mostra.

Il Museo di Nintendo è una esposizione con le stesse regole di quelle che ospitano opere d'arte o reperti storici.

Qualcuno, però, se ne è bellamente infischiato e un'immagine in particolare, è diventata virale ottenendo migliaia di interazioni da parte dei fan di tutto il mondo.

L'immagine in questione è stata condivisa da Nintendo Every, oscurandone il contenuto, come prova dell'incidente che, a detta di molti, potrebbe portare il Colosso di Kyoto a incrementare i divieti all'interno del suo nuovo museo.

Questo episodio si aggiunge alle precedenti segnalazioni di visitatori che hanno manomesso oggetti in esposizione, come nel caso di chi ha scollegato il cavo di un controller del Super Nintendo scoprendo che vengono utilizzati degli emulatori per fa giocare i visitatori ai titoli storici.

Tali comportamenti violano le regole basilari di rispetto in un museo, dove è generalmente proibito toccare gli oggetti esposti e scattare foto in determinate aree.

Le regole del Museo di Nintendo non sono insolite nel panorama museale mondiale. È prassi comune vietare di toccare alcuni, se non tutti, gli oggetti esposti e limitare le fotografie in alcune sezioni.

Questa situazione, come vi anticipavamo poc'anzi, ha sollevato parecchie preoccupazioni sul possibile inasprimento delle restrizioni da parte di Nintendo per prevenire futuri incidenti di questo tipo.

Questo si inserisce in un contesto più ampio in cui il Giappone, di fronte all'aumento del turismo, ha progressivamente ampliato le limitazioni per i visitatori stranieri in risposta a comportamenti irrispettosi nei confronti degli usi e costumi locali.