Pokémon TCG Pocket | Guida ai migliori mazzi: la tier list

Pokémon TCG Pocket è una versione rapida e mobile del celebre gioco di carte collezionabili del brand di Nintendo, confezionato in una versione per cellulare in grado di regalare ai giocatori tante carte digitali con cui combattere contro la CPU e contro altri allenatori.

In questo articolo vi forniamo una guida ai migliori mazzi che girano nel meta delle lotte competitive, le migliori combinazioni possibili in base alle espansioni e alle carte uscite nel corso del tempo.

Per ogni mazzo che vi illustriamo di seguito, vi elenchiamo le carte utili e vi descriviamo la strategia alla sua base. In seguito vi suggeriamo anche delle varianti. Alcune carte potrebbero essere esclusive di alcuni tipi di pacchetti, per questo di fianco a ogni carta c'è anche il tipo di bustina da aprire per trovarla.

Pikachu Ex

Carta e numero Bustina Pikachu ex x2 Geni Supremi - Pikachu Zapdos ex x2 Geni Supremi - Pikachu Voltorb x2 Geni Supremi Electrode x2 Geni Supremi - Pikachu Poké Ball x2 Negozio Pozione x2 Negozio Cartelrosso x2 Negozio Sabrina Geni Supremi - Charizard Ricerca del Professore x2 Negozio Velocità X x2 Negozio Giovanni Geni Supremi - Mewtwo

Questo mazzo non solo è uno dei più forti in circolazione, ma è anche facile da assemblare, con giusto due pescate giuste: Pikachu ex e Zapdos ex. Entrambi sono due Pokémon base che non hanno bisogno di evoluzioni per sfoggiare le loro mosse devastanti.

La strategia del mazzo è molto semplice: bisogna riempire la panchina col maggior numero possibile di Pokémon elettro finché un Pikachu ex non ha 2 energie. Una volta fatto, va fatto diventare il Pokémon attivo tenendo sempre la panchina piena, così da raggiungere il massimo con il suo attacco.

Varianti: al posto di Giovanni potreste sfruttare Lt. Surge (Geni Supremi - Pikachu) al posto di Giovanni, e magari due Pikachu e due Raichu (entrambi Geni Supremi - Pikachu) per cercare di capitalizzare con le energie, muovendole a piacimento.

Mewtwo Ex e Gardevoir

Carta e numero Bustina Mewtwo ex x2 Geni Supremi - Mewtwo Ralts x2 Geni Supremi - Mewtwo Kirlia x2 Geni Supremi - Mewtwo Gardevoir x2 Geni Supremi - Mewtwo Poké Ball x2 Negozio Pozione x2 Negozio Velocità X x2 Negozio Ricerca del Professore x2 Negozio Giovanni x2 Geni Supremi - Mewtwo Sabrina Geni Supremi - Charizard Cartelrosso Negozio

Un altro mazzo semplice da assemblare e molto efficace in combattimento è quello che mette in sinergia Mewtwo ex e Gardevoir. La strategia qui è cercare di avere Mewtwo attivo per spammare i suoi attacchhi, e i Gardevoir in panchina a supporto con la loro abilità Psicombra che permette di pescare energie Psico e darle al Pokémon attivo.

Charizard Ex e Moltres Ex

Carta e numero Bustina Charizard ex x2 Geni Supremi - Charizard Moltres ex x2 Geni Supremi - Charizard Charmander x2 Geni Supremi - Charizard Charmeleon x2 Geni Supremi - Charizard Poké Ball x2 Negozio Pozione x2 Negozio Cartelrosso x2 Negozio Velocità X x2 Negozio Ricerca del Professore x2 Negozio Sabrina x2 Geni Supremi - Charizard

La strategia migliore per questo mazzo è avere fin da subito Moltres ex in posizione attiva così può distribuire energie fuoco ai Pokémon in panchina, tra cui dovremo avere la linea evolutiva di Charizard ex che pian piano andrà a costruirsi. Attenzione alle Bore degli Articuno avversari che possono rovinare tutto.

Varianti: potreste sostituire Cartelrosso e Pozioni per due Ponyta e due Rapidash (entrambi Geni Supremi - Charizard) così da avere più potenza offensiva e contemporaneamente più muri nell'attesa che la panchina abbia un Charizard ex.

Starmie Ex

Carta e numero Bustina Staryu x2 Geni Supremi Starmie ex x2 Geni Supremi - Charizard Articuno ex x2 Geni Supremi - Mewtwo Poké Ball x2 Negozio Pozione x2 Negozio Cartelrosso x2 Negozio Giovanni x2 Geni Supremi - Mewtwo Misty x2 Geni Supremi - Pikachu Ricerca del Professore x2 Negozio Sabrina x2 Geni Supremi - Charizard

Questo è uno dei miei mazzi preferiti: Starmie ex non ha costi di ritirata, e inoltre infligge 90 danni con due sole energie: intervallarne due è come avere una macchina da guerra velocissima. Articuno ex è un buon supporto al deck in quanto è uno dei Pokémon ex più forti, grazie al fatto che può fare danni multipli anche in panchina.

Varianti: se non avete Articuno ex, ripiegate magari sulla linea evolutiva di Greninja (tutti in Geni Supremi - Charizard), togliendo di mezzo anche Giovanni. Greninja torna utile in panchina perché può infliggere danni a un danno qualsiasi con la sua abilità.

Venusaur Ex

Carta e numero Bustina Bulbasaur x2 Geni Supremi - Mewtwo Ivysaur x2 Geni Supremi - Mewtwo Venusaur ex x2 Geni Supremi - Mewtwo Petilil x2 Geni Supremi Lilligant x2 Geni Supremi Poké Ball x2 Negozio Pozione Negozio Velocità X Negozio Ricerca del Professore x2 Negozio Erika x2 Geni Supremi - Charizard Sabrina x2 Geni Supremi - Charizard

A differenza del normale TCG, nel TCG Pocket la cura ha una valenza molto più strategica, ed ecco che un mazzo basato su di essa, e precisamente su Venusaur ex, è in grado di sopraffare molti giocatori. Modificate questo mazzo come vi pare ma non potrete fare a meno di Erika, in grado di curare i Pokémon erba di ben 50 danni.

Varianti: una variante che funziona molto bene è quella di usare Exeggcute ed Exeggutor ex (entrambi in Geni Supremi - Charizard) al posto di Petilil e Lilligant. Exeggutor è una buona copertura mentre si cerca di arrivare ad avere Venusaur ex in panchina.