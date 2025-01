Nintendo Switch 2: data di uscita, giochi e specifiche tecniche

Nintendo ha finalmente confermato l'arrivo della tanto attesa Nintendo Switch 2, l'erede della celebre console ibrida che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo. Annunciata ufficialmente oggi, questa nuova console promette di ridefinire ancora una volta il concetto di gioco portatile e domestico. L'uscita è prevista per il 2025, con un primo Nintendo Direct di presentazione già fissato per il 2 aprile 2025. Vediamo insieme cosa possiamo aspettarci da questa rivoluzionaria console.

Dopo il lancio della Nintendo Switch nel 2017, seguita dalla versione Switch Lite e dalla Switch OLED, i fan di Nintendo attendevano da tempo un salto generazionale. La Nintendo Switch 2 si pone l'obiettivo di migliorare ulteriormente il formato ibrido che ha reso unica la sua predecessora, offrendo funzionalità avanzate, una maggiore potenza hardware e un'esperienza di gioco migliorata. Nintendo Switch 2 manterrà la doppia natura portatile e da salotto, ma con significativi miglioramenti tecnologici.

In questo articolo, costantemente aggiornato, inseriremo di volta in volta tutto quello che c'è da sapere su Nintendo Switch 2. In questo momento ci sono poche informazioni, ma lo modificheremo sempre.

Specifiche Tecniche

Anche se Nintendo non ha ancora svelato tutti i dettagli tecnici, le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi ci offrono qualche spunto interessante. Di seguito potete trovare le specifiche vociferate e quindi, non ancora ufficiali.

Modalità Portatile Modalità Docked CPU Arm-Cortex-A78C 8 cores Arm-Cortex-A78C 8 cores GPU Nvidia 7239 Ampere 561 Mhz (1.72 TFLOPS peak) 1534 CUDA cores Nvidia 7239 Ampere 1007.3 Mhz (3.09 TFLOPS peak) 1534 CUDA cores RAM 12 GB LPDDR5 2133 MHz - 68.26 GB/s peak 12 GB LPDDR5 3200 Mhz - 102.40 GB/s peak

Processore migliorato: chip sviluppato in collaborazione con NVIDIA

Display LED migliorato: Un nuovo schermo LED più grande e luminoso, con una risoluzione nativa superiore rispetto alla prima Switch.

Compatibilità retroattiva: La possibilità di giocare ai titoli della prima Nintendo Switch, garantendo ai giocatori l'accesso a un vasto catalogo di giochi fin dal lancio.

Nuovi Joy-Con: Controller ridisegnati per migliorare ergonomia e resistenza, oltre a eliminare i problemi legati al drifting, che hanno afflitto la prima generazione. Attacchi magnetici e persino possibilità di "sfruttarli" come mouse con un sensore ottico (da confermare)

Data di lancio

Nintendo Switch 2 arriverà ufficialmente sul mercato nel 2025, anche se una data precisa non è ancora stata confermata. Tuttavia, il primo passo verso il lancio sarà il Nintendo Direct del 2 aprile 2025, dove l'azienda giapponese svelerà ufficialmente design, funzionalità e lineup iniziale di giochi. Si parla comunque di un lancio nei primi mesi estivi, tra giugno e luglio 2025 (da confermare).

I primi giochi per Nintendo Switch 2, quali saranno?

Uno degli aspetti più attesi di ogni nuova console è la lineup di giochi al lancio. Secondo i rumor, la Nintendo Switch 2 potrebbe debuttare con titoli esclusivi di grande richiamo. Non sappiamo minimamente quali saranno, per ora, ma possiamo sicuramente fare delle ipotesi.

Un nuovo Mario Kart

Metroid Prime 4 (già annunciato).

Nuove IP: Nintendo potrebbe anche sorprendere con nuove proprietà intellettuali per attirare un pubblico ancora più ampio.

Giochi terze parti: attesi ovviamente tanti titoli terze parti, tra cui la possibilità di vedere molti giochi Xbox su Switch 2.

Inoltre, la compatibilità retroattiva permetterà ai giocatori di continuare a godere dei loro titoli preferiti della prima Switch.

Una Strategia per Continuare a Innovare

Nintendo Switch 2 non è solo un'evoluzione tecnologica, ma anche una dichiarazione di intenti da parte di Nintendo. Dopo il successo strabiliante della prima Switch, l'azienda punta a consolidare la sua posizione come leader nell'industria, offrendo una console capace di attrarre sia il pubblico familiare che i gamer più accaniti.

Nintendo ha sempre dimostrato di essere in grado di innovare e sorprendere, evitando di seguire semplicemente la scia dei concorrenti. La Switch 2 promette di continuare questa tradizione, puntando su un mix di tecnologia all'avanguardia e un'esperienza di gioco unica nel suo genere.

L'arrivo della Nintendo Switch 2 nel 2025 potrebbe avere un impatto significativo sull'intero settore videoludico. Con il continuo aumento della popolarità del gaming portatile e l'ascesa dei servizi di cloud gaming, la nuova console di Nintendo ha l'opportunità di fare nuovamente centro.

Inoltre, con un parco titoli vasto e una community di giocatori già consolidata, Nintendo potrebbe rafforzare ulteriormente la sua leadership

Non resta che attendere il Nintendo Direct del 2 aprile 2025 per scoprire tutte le novità e iniziare a sognare la prossima generazione di esperienze di gioco. Nel mentre, come scritto all'inizio, aggiorneremo l'articolo costantemente, affinché possiate trovare tutte le informazioni necessarie.