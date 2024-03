"I vostri giochi sono troppo divertenti", l'assurda denuncia di una madre agli sviluppatori

Diversi importanti sviluppatori, inclusi Microsoft, Rockstar, Epic Games, sono stati coinvolti in alcune cause per dipendenza da videogiochi presentate nel corso degli ultimi 12 mesi. Le denunce affermano che i giochi come Minecraft, GTA 5 e Fortnite sfruttano alcune debolezze per creare dipendenza psicologica nei giocatori.

In risposta a una delle denunce, presentata da una donna dell'Arkansas e suo figlio, gli sviluppatori citati in giudizio hanno definito l'accusa un attacco che mina i diritti del Primo Emendamento, sostenendo che i giochi rappresentano un'espressione protetta dalla Costituzione e che la loro natura divertente non può essere motivo per limitare la loro distribuzione e le modalità di sviluppo.

I videogiochi rilasciano dopamina e creano dipendenza, sfociando in un uso compulsivo che causa danni mentali e fisici.

La denuncia in questione riferisce che giochi come Roblox, Fortnite e Minecraft modificano il comportamento degli utenti e causano una vera e propria dipendenza psicologica, portando il figlio della donna ad avere gravi problemi di un uso eccessivo e compulsivo. La madre afferma che il figlio ha abbandonato la scuola, soffre di un grave disturbo depressivo e ansia, e spende 350 dollari al mese per i giochi. Tuttavia, gli avvocati degli sviluppatori hanno respinto queste accuse, sostenendo che non è stato chiarito quali specifiche caratteristiche dei giochi abbiano causato danni al figlio.

Le denunce evidenziano vari aspetti controversi dei giochi, inclusi i nuovi sistemi di monetizzazione e i trucchi ingannevoli usati nell'interfaccia utente, ma gli sviluppatori contestano queste accuse e sostengono che le caratteristiche dei giochi sono legittime forme di espressione e divertimento.

Nonostante le molte critiche, gli avvocati degli sviluppatori respingono le accuse, sostenendo che i giochi offrono un'esperienza di gioco completamente legittima e che l'accusa non è stata in grado di dimostrare in modo chiaro come le caratteristiche specifiche dei giochi abbiano causato danni ai giocatori.