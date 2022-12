Il 2022 è ormai a un passo dalla sua conclusione, e possiamo dire con estrema certezza che è stato un anno particolarmente ricco per chi ama i videogiochi. Molte delle grandi compagnie del settore hanno rilasciato titoli importanti, e tra queste c’è anche EA, che oltre a ingrandire i propri franchise più popolari ha anche annunciato parecchie nuove esperienze che ci intratterranno per tutto il corso dell’anno prossimo.

Per celebrare l’anno, Electronic Arts ha pubblicato qualche istante fa un nuovo post che funge da rapporto di tutto il 2022. Tra le informazioni e i dati presenti in questo post, EA ha deciso di permetterci di dare uno sguardo a come la propria community si è approcciata ai propri giochi preferiti della compagnia. I numeri non mostrano solamente dove i giocatori hanno trascorso il loro tempo maggiormente, ma anche quelli che sono stati i contenuti generati, gli obiettivi sbloccati, le classifiche dominate, le squadre e i personaggi che hanno avuto maggiore risonanza e i legami creati in tutto il 2022.

Grazie a questo nuovo rapporto, inoltre, scopriamo che le esperienze targate EA più popolari dell’anno sono state due: Apex Legends e FIFA. In tutto questo ci sono anche alcune simpatiche curiosità, come per esempio il dato che ci svela come su FIFA 23 siano state giocate la bellezza di 1,5 milioni di partite usando la squadra AFC Richmond, la quale è diventata famosa grazie all’acclamata serie TV Ted Lasso.

A concludere queste statistiche troviamo i 243,2 milioni di giocatori che si sono approcciati ad Apex Legends Mobile e le 1,4 miliardi di ore di gioco effettuate dai giocatori su The Sims 4. Insomma, il 2022 è stato un anno molto ricco per la compagnia statunitense, anno che ha anche visto il ritorno della serie di Need for Speed con l’ultimo capitolo Unbound. Con questi dati ci proiettiamo verso un 2023 entusiasmante e ricco di nuove esperienze già note come il remake di Dead Space, Wild Heart e non solo.