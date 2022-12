Con i videogiochi che sono sempre più popolari, tutti cercano sempre di rendere i propri titoli accessibili a più persone possibile in tutto il mondo. D’altronde parliamo di un medium capace di intrattenere sì, ma anche di andare a trattare le tematiche più disparate in infiniti modi diversi. Proprio per questo Electronic Arts ha dichiarato recentemente di volersi impegnare sempre più a migliorare l’accessibilità di questo fantastico e importante media.

In vista della prossima Giornata Internazionale delle Persone Disabili del 3 dicembre, Electronic Arts, colosso del mondo dell’intrattenimento videoludico, ha deciso di annunciare sei nuovi brevetti atti a massificare il proprio impegno per rendere i videogiochi accessibili per tutti. Questo impegno fornisce agli sviluppatori l’accesso gratuito non solo a questi brevetti, ma anche alle tecnologie legate all’accessibilità, così da ridurre o eliminare il maggior numero possibile di barriere all’accesso nei videogiochi.

Grazie ai sei nuovi brevetti verrà reso più facile per un maggior numero di giocatori approcciarsi a un videogioco o un dispositivo. Tra questi brevetti è compreso un sistema di apprendimento automatico per migliorare l’esperienza e le prestazioni di un giocatore, consigliando e applicando automaticamente impostazioni di configurazione del controller sulle abilità e sulle tendenze specifiche del giocatore. Questa tecnologia in particolare consentirà ai giocatori disabili di scoprire le impostazioni di accessibilità più adatte alle loro esigenze.

Oltre ad aggiungere altri brevetti, Electronic Arts sta aprendo Fonttik, uno strumento che identifica automaticamente il testo nei contenuti video e determina se soddisfa i criteri di dimensione e rapporto di contrasto specificati, rendendo più facile garantire che il testo possa essere letto da giocatori con condizioni visive diverse. Il codice del software è disponibile a questo indirizzo.

“L’innovazione, la creatività e l’inclusività sono fondamentali per noi e quando l’anno scorso abbiamo inaugurato l’impegno per il brevetto di accessibilità, siamo stati felici dal feedback positivo che abbiamo ricevuto, sia dal settore che dai nostri giocatori. Tutti in EA credono davvero che nulla debba frapporsi tra i nostri giocatori e il nostro comune amore per i videogiochi, e quindi siamo lieti di poter continuare ad aggiungere le nostre ultime soluzioni pionieristiche per l’accessibilità”, ha infine dichiarato Chris Bruzzo, Chief Experience Officer di Electronic Arts.