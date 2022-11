In un mondo in cui tantissimi studi di sviluppo provano a rinnovarsi lanciando nuove IP, per Ed Boon invece c’è bisogno di continuità. Come svelato dall’autore e creatore di Mortal Kombat e Injustice, infatti, il suo prossimo progetto non sarà un gioco originale, ma piuttosto un continuo di quei due brand diventati nel corso degli anni dei veri e propri punti di riferimento per i fan dei picchiaduro di stampo occidentali.

Boon ha tenuto un AMA (Ask Me Anything) su Twitter, dove ha risposto a un utente che chiedeva lumi sul prossimo progetto di NetherRealm Studios, la software house che ha dato i natali a tutte le creazioni del producer La risposta di Boon è stata decisamente chiara. “Siamo al lavoro su Mortal Kombat 12 o Injustice 3”, le parole dell’uomo affidate al popolare social network, che non colmano i dubbi ma ci danno un’indicazione ben precisa di dove si trovi la società oggi.

Pur non confermando in maniera chiara quale sarà il prossimo videogioco di NetherRealm Studios, questa dichiarazione ci lascia intendere come lo studio di sviluppo non proverà a lanciare sul mercato una nuova IP. Non lo ha fatto neanche nel gioco più recente di Mortal Kombat, annunciato poche settimane fa e destinato esclusivamente a device mobile. Insomma, per Ed Boon è necessaria un po’ di stabilità e di continuità e probabilmente, arrivato anche a una certa età, non ha più né la voglia né lo stimolo di provare qualcosa di davvero inedito, ma preferisce accontentare i fan con giochi sempre più al passo coi tempi, ma appartenenti a brand del passato.

I3 or MK12 — Ed Boon (@noobde) November 20, 2022

Esclusa la possibilità che Boon e soci siano al lavoro su un nuovo franchise, ora in tanti si chiedono quando avverrà il reveal di Injustice 3 o Mortal Kombat 12. Secondo alcuen ipotesi un annuncio ufficiale potrebbe arrivare ai The Game Awards 2022. Sarà davvero così oppure NetherRealm Studios svelerà il tutto solamente nel 2023 inoltrato?