E alla fine è successo: Mortal Kombat è davvero tornato, ma non c’è nessun picchiaduro all’orizzonte. Se sono infatti tantissimi a chiedere un nuovo capitolo della serie del fighting game, NetherRealm Studios ha deciso di prendersi una pausa, sviluppando qualcosa di completamente diverso.

Chiamato Mortal Kombat: Onslaught, il gioco è in realtà un gioco di ruolo destinato esclusivamente al mercato mobile. Niente console e PC, dunque, ma solamente piattaforme Android e iOS. A lavorare insieme al team di sviluppo troviamo Warner Bros Games, la divisione di WB dedicata proprio al mercato dei videogiochi. “Mortal Kombat è un franchise leggendario, oltre che un fenomeno della cultura pop e continua a espandere la sua popolarità. Onslaught è un segnale sul perché questa serie è stata al top per oltre 30 anni”, le parole di David Haddad, presidente di Warner Bros Games. Soddisfazioni anche da parte di Ed Boon, Chief Creative Officer e autore della serie. “Con Mortal Kombat: Onslaught immaginiamo di nuovo la serie e la trasformiamo in uno strategico e gioco di ruolo, con nuovi combattimenti di gruppo che sia i fan che i vecchi fan della serie ameranno”.

Al momento non ci sono ovviamente dettagli in merito, al di là di quelli diramati tramite il comunicato stampa. Mortal Kombat: Onslaught presenterà una nuova storia, e delle cinematiche di qualità “pari a quelle presenti su console”. Il gioco è stato annunciato direttamente da Warner Bros Games, ma non esistono immagini e screenshot, al di là ovviamente di quella presente sul sito web. Proprio dal sito web è possibile iscriversi alla newsletter ufficiale, dove verranno diramati ulteriori novità sul gioco.

Warner Bros Games announces Mortal Kombat: Onslaught, an upcoming mobile RPG "the first mobile-exclusive cinematic story experience" Coming in 2023; developed and co-published by NetherRealm Studioshttps://t.co/Kcx34MOut1 Websitehttps://t.co/BcmwksYNBx pic.twitter.com/CT1ZJmFBHQ — Nibel (@Nibellion) October 18, 2022

La data di uscita di Mortal Kombat: Onslaught non è ancora stata annunciata. Il gioco è però previsto per il 2023, ripetiamo solamente su mobile. Non è però escluso che NetherRealm non torni al lavoro anche su un capitolo “principale” della serie, ma è ancora presto per poterne parlare.