Il devkit della prima Xbox era praticamente un PC gaming

Seamus Blackley, noto per la sua carriera distintiva nel mondo della tecnologia, ha recentemente condiviso una rivelazione molto interessante riguardo alle radici dell'iconica console di gioco Xbox. Non per altro, Blackley è stato una figura chiave nel plasmare la storia della Xbox durante la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000.

In una recente intervista, il noto personaggio ha svelato un dettaglio poco noto: l'origine del nome Xbox. Inizialmente la console era chiamata internamente "DirectXbox" e il motivo è abbastanza semplice: la console doveva il suo nome alla tecnologia DirectX di Microsoft. L'idea iniziale era che "DirectXbox" fsarebbe stato solo un titolo provvisorio, e i marketer avrebbero trovato qualcosa di più accattivante prima del lancio ufficiale. Tuttavia, secondo Blackley, le proposte avanzate dai marketer vennero giudicate "spazzatura", e così Xbox diventò il nome definitivo.

Ma non è finita qua, perché Blackley ha condiviso una foto dei prototipi originali dei devkit Xbox. Questi prototipi, chiaramente datati ma anche affascinanti, somigliano notevolmente a un classico PC beige degli anni '90.

Seamus Blackley ha rivelato che è stata proprio la tendenza dei modder attuali, impegnati nel ricreare hardware di alta fascia dentro vecchi case, a spingerlo a condividere la sua foto del prototipo, sottolineando la similitudine con i primi devkit Xbox.