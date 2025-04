Dishonored 3? Il director accende un barlume di speranza

La possibilità di un terzo capitolo della serie Dishonored riemerge dal passato, riaccendendo le speranze dei numerosi appassionati che da anni attendono un seguito per quella che è considerata una delle saghe più innovative nel panorama dei videogiochi d'azione. Raphaël Colantonio, co-fondatore di Arkane Studios e co-director del primo Dishonored, ha recentemente aperto uno spiraglio durante una conversazione nel podcast Quad Damage, rivelando non solo un rinnovato interesse personale verso il progetto, ma anche l'esistenza di diversi documenti concettuali per un potenziale Dishonored 3.

Nonostante il percorso travagliato dello studio negli ultimi anni, con la chiusura di Arkane Austin e le vendite al di sotto delle aspettative per il secondo capitolo, le parole di Colantonio offrono un barlume di speranza per il futuro di una delle serie più amate dai giocatori di tutto il mondo.

Il rapporto di Colantonio con i sequel è sempre stato complesso. Dopo il lancio del primo Dishonored nel 2010, il game designer aveva chiaramente espresso la sua riluttanza a lavorare immediatamente su un seguito. "Dopo Dishonored 1, l'ultima cosa che volevo fare per i successivi quattro anni della mia vita era Dishonored 2," ha confessato durante il podcast. "In generale preferisco creare cose nuove." Questa filosofia creativa lo portò a lasciare la direzione del secondo capitolo nelle mani di Harvey Smith, mentre lui stesso si dedicava allo sviluppo di Prey presso Arkane Austin.

Ma il tempo cambia le prospettive. A tredici anni di distanza dal lancio dell'originale, Colantonio appare ora molto più entusiasta riguardo alla possibilità di ritornare nell'universo di Dunwall. "Mi piacerebbe. Voglio dire, stiamo parlando in modo completamente ipotetico a questo punto. Potrei vedermi lavorare su Dishonored 3 proprio adesso perché è passato così tanto tempo che, sai, perché no?" Una dichiarazione che, pur non rappresentando nessun annuncio ufficiale, apre uno spiraglio per i fan della serie.

Il dato più interessante emerso dall'intervista è che Dishonored 3 esiste già, almeno sulla carta, in diverse versioni concettuali. "Ho un documento su Dishonored 3. Harvey [Smith] ha un documento su Dishonored 3. Penso che anche Dinga [Bakaba] ne abbia uno," ha rivelato Colantonio. "Quale di queste tre versioni vedrà mai la luce, ora stiamo parlando di fantascienza."

La situazione attuale di Arkane Studios rende difficile prevedere quando o se un terzo capitolo della serie possa diventare realtà. Arkane Lyon è attualmente impegnata nello sviluppo di un gioco basato sul personaggio Marvel Blade, sotto la direzione di Dinga Bakaba (già direttore di Deathloop), mentre Arkane Austin ha chiuso i battenti lo scorso anno dopo il deludente lancio di Redfall nel 2023. Nonostante Dishonored 2 sia generalmente considerato uno dei migliori giochi di sempre, le vendite inferiori alle aspettative di Bethesda hanno portato l'editore a mettere in pausa la serie.

Nuovi orizzonti per i creatori dell'immersive sim

Dopo aver lasciato Arkane in seguito all'uscita di Prey, Colantonio ha fondato WolfEye Studio, dove sta attualmente lavorando su un action RPG in prima persona non ancora annunciato. Sebbene i dettagli siano scarsi, il designer ha recentemente rivelato a PC Gamer che il gioco sarà ambientato in un mondo sci-fi che privilegia "la densità sulla dimensione" e che manterrà lo spirito dei giochi realizzati presso Arkane. "Siamo ancora più vicini a quella cosa di Fallout, [ma] sempre con i valori dei precedenti giochi su cui abbiamo lavorato come Prey e Dishonored," ha spiegato.

Ciò che emerge chiaramente è la passione di Colantonio per gli immersive sim, un genere di giochi che combina elementi di simulazione, narrazione e libertà d'approccio, ma che gli sviluppatori tendono a chiamare "Action RPG in prima persona" nella speranza che più persone li acquistino. Dishonored rappresenta uno degli esempi più riusciti di questo genere, con la sua combinazione unica di meccaniche stealth, poteri soprannaturali e mondi densamente costruiti.

Il primo Dishonored, in particolare, è considerato da molti (incluso Colantonio stesso) come uno dei migliori giochi mai realizzati, soprattutto considerando le sue espansioni che hanno arricchito ulteriormente l'universo di gioco. La sua influenza sul panorama videoludico persiste ancora oggi, nonostante siano passati più di dieci anni dalla sua pubblicazione.

Mentre i fan continuano a sperare in un ritorno ufficiale della serie, le parole di Colantonio offrono almeno la consolazione che le idee per proseguire la saga esistono e che, forse un giorno, uno di quei documenti potrebbe trasformarsi nel tanto atteso Dishonored 3. Per ora, non resta che attendere e vedere se il futuro riserverà sorprese per gli appassionati dell'immersive sim più amato degli ultimi anni.