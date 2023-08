Twin Peaks è un fenomeno televisivo che ha coinvolto milioni di telespettatori durante gli anni ’90. Tutti volevano sapere chi avesse ucciso Laura Palmer e quali incredibili segreti nascondesse quella piccola cittadina al confine con il Canada.

La genialità di David Lynch ha portato poi alla realizzazione di svariate opere fortemente ispirate alla serie, basti pensare e Deadly Premonition o Alan Wake. Ma non solo, proprio qualche tempo fa l’autore americano è riuscito a concludere la serie tv attraverso una terza stagione speciale a 25 anni di distanza dalla seconda.

Insomma, nel bene o nel male, abbiamo tutti desiderato però di giocare a un videogioco che potesse essere letteralmente Twin Peaks e a quanto pare ci hanno accontentato. Twin Peaks: Into the Night è un esperimento che adatta la serie tv in formato videogioco PS1. Qua sopra è presente il trailer, ma volendo è possibile anche provare il progetto attraverso una demo gratuita.