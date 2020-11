Project 007: svelato il nuovo gioco dai creatori di Hitman

IO Interactive, azienda danese fondata nel lontano 1990, è conosciuta soprattutto per aver creato la serie di Hitman. L’agente 47 è divenuto una vera e propria icona nel medium videoludico, tanto che anche gli ultimi titoli usciti recentemente hanno stupito a livello di qualità. Proprio nella giornata di ieri il team ha avvisato tutti gli appassionati, attraverso un post dedicato, che nella giornata odierna sarebbe stato annunciato il loro nuovo progetto, slegato completamente dal franchise sopracitato. Ebbene, proprio in queste ore è stato rivelato attraverso un teaser Project 007, il nuovo gioco con protagonista James Bond.

Poco si sa del progetto, anche perché il teaser rivela davvero poco. IO Interactive si è visto sempre prearato sui titoli di spionaggio e la decisione di sviluppare un opera ambientata nell’universo di James Bond non può che essere un’ottima trovata. Dopo la scomparsa di Sean Connery, il playboy per eccellenza, e l’arrivo l’anno prossimo dell’ultimo film con protagonista Daniel Craig non possiamo fare altro che approvare questo incredibile progetto.

Non si tratta ovviamente del primo gioco su licenza di James Bond, abbiamo potuto vedere nel corso degli anni un sacco di titoli a riguardo. Pensandoci bene, quello più riuscito fu quel Goldeneye rilasciato su Nintendo 64 entrato nella storia degli FPS moderni, tutti gli altri purtroppo non hanno potuto rivaleggiare con quest’ultimo. Chissà se IO Interactive riuscirà a fare di meglio con questo Project 007, noi ovviamente non possiamo fare altro che augurarglielo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Sperate che questo Project 007 possa rivaleggiare con quel capolavoro chiamato Goldeneye? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti questo nuovo titolo con protagonista la spia britannica.