Xbox Game Pass continua a sorprendere gli abbonati con aggiunte di qualità che spesso passano sotto il radar della maggior parte dei giocatori. L'arrivo odierno di The Talos Principle 2 nel catalogo Microsoft rappresenta un'opportunità d'oro per tutti coloro che cercano un'esperienza puzzle in prima persona che vada ben oltre la semplice risoluzione di enigmi. Stiamo parlando di uno dei titoli meglio recensiti del 2023, un dato che molti potrebbero non conoscere data la natura indie del progetto e la competizione feroce di quell'annata videoludica.

Il puzzle game di Croteam ha conquistato la critica internazionale raccogliendo un impressionante 88 di media su Metacritic, un punteggio che lo ha posizionato al ventunesimo posto tra i giochi più apprezzati dell'intero 2023. Non si tratta quindi di un'aggiunta di riempimento al catalogo, ma di un prodotto che ha dimostrato la sua solidità attraverso recensioni entusiastiche e un'accoglienza calorosa da parte della community.

La versione Steam vanta infatti una valutazione Very Positive, mentre sullo Store Xbox americano il titolo si attesta su un notevole 4.8 su 5 stelle. Numeri che testimoniano come il sequel abbia saputo espandere e migliorare la formula del primo capitolo, già considerato un piccolo gioiello nel panorama dei puzzle game filosofici.

Con una media Metacritic di 88, The Talos Principle 2 si è piazzato al 21° posto tra i giochi meglio recensiti del 2023

Dal punto di vista del gameplay, il titolo offre una progressione ben calibrata che parte da rompicapi accessibili per poi scalare gradualmente verso sfide che metteranno alla prova anche i veterani del genere. L'approccio in prima persona permette un'immersione totale negli ambienti, mentre la componente narrativa si intreccia con le meccaniche di gioco esplorando tematiche filosofiche che danno sostanza all'esperienza oltre la pura componente ludica.

La presenza di finali multipli aggiunge rigiocabilità a un pacchetto già sostanzioso, premiando i giocatori più curiosi che vorranno esplorare ogni angolo degli scenari proposti. Gli ambienti rappresentano inoltre un notevole salto qualitativo rispetto al primo capitolo, offrendo ambientazioni visivamente impressionanti che contribuiscono all'atmosfera contemplativa dell'opera.

Il gioco è disponibile da oggi su Xbox Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass, accessibile quindi su Xbox Series X|S, PC e tramite Xbox Cloud Gaming.