Sono passati più di quarant'anni dal suo debutto sul mercato, ma il Commodore VIC-20 sembra non tramontare mai (almeno nei nostri ricordi). Fu la macchina che portò l'informatica a colori e "amichevole" nelle case di milioni di persone, diventando il primo computer della storia a superare il milione di unità vendute e lasciando un'eredità che ha spianato la strada al fratello maggiore, il C64.

Molti veterani e nuove leve tornano periodicamente a esplorare le meraviglie di questa macchina a 8-bit (spesso rispolverando vecchie cassette o tramite accurati emulatori!), a riscoprire la semplicità del BASIC o a cimentarsi con la programmazione essenziale che rese questo computer così formativo. In questi decenni, abbiamo dedicato innumerevoli ore a digitare listati tratti dalle riviste e a fissare schermi a tubo catodico, ipnotizzati da quello che non era semplicemente un elettrodomestico, ma una finestra sul futuro digitale.

Abbiamo imparato ad amare ogni suo aspetto (e ogni suo limite): dai suoi caratteristici pixel "grossi" e squadrati, alla sfida di gestire la memoria con soli 3.5 KB di RAM disponibili per l'utente, fino all'innovativo (per l'epoca) chip video VIC-I che dava il nome alla macchina. Il VIC-20 non fu semplicemente un computer; rappresentò una pietra miliare tecnologica e culturale, sbalordendo da subito grazie a una strategia di marketing aggressiva (grazie Jack Tramiel e William Shatner!), a un prezzo accessibile a tutti e a una community di programmatori casalinghi che non ha mai smesso di sperimentare.

Vai al Quiz

Ha contribuito a definire lo standard per l'home computing, l'uso delle porte joystick e l'introduzione dei videogiochi su cartuccia in ambito domestico, influenzando profondamente l'industria per gli anni a venire. Chi non ricorda con un misto di stupore e pazienza il suono stridulo del Datasette durante il caricamento?

Al netto di questi ricordi, dei pomeriggi passati a soffiare sui contatti delle cartucce e delle notti insonni a cercare di capire come espandere la memoria nel retro della macchina, quanto conoscete davvero questo pioniere dell'informatica? Siete sicuri di ricordare ogni dettaglio delle specifiche tecniche?

Per rispondere a questa domanda e celebrare un computer che ha segnato un'era (e continua a farlo nel cuore dei retrogamer), abbiamo pensato di proporvi un nuovo quiz, dedicato interamente all'universo, alla storia e ai segreti del Commodore VIC-20. Potete mettervi subito alla prova cliccando il pulsante qui sotto:

Vai al Quiz

Le regole sono semplicissime e ormai le conoscete: ci sono quattro risposte possibili e solo una è quella corretta. Ma fate attenzione al tempo: avete solo 20 secondi per rispondere a ciascuna domanda! Nel quiz troverete quesiti che spaziano dai dettagli della (affascinante e pionieristica!) storia di Commodore, ai segreti più tecnici del processore 6502, dai titoli ludici più iconici alle curiosità sulle periferiche e sulle espansioni (fateci sapere se ci sono errori, provvederemo a risolverli rapidamente, a meno che non ci sia andato in crash il sistema per memoria insufficiente).

Al termine del quiz otterrete un punteggio che certificherà il vostro livello di preparazione. Potrete condividere il risultato con amici e altri lettori per lanciare la sfida e scoprire chi è il più esperto degli 8-bit. Segnalateci eventuali errori o criticità. Le risolveremo velocemente.