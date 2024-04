Il remake di KOTOR è "vivo e vegeto", ma quando arriverà?

Il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic è vivo. Dopo un annuncio nel lontano 2021, seguito da anni di sviluppo travagliato e incerto, finalmente sembra che ci sia luce in fondo al tunnel. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti su questo attesissimo ritorno.

Saber Interactive, l'azienda attualmente responsabile dello sviluppo del gioco, ha confermato che il progetto è ancora attivo e in corso. Il CEO, Matthew Karch, ha rivelato in un'intervista recente con IGN che il lavoro procede a pieno ritmo. "È chiaro ed evidente che stiamo lavorando su questo," ha dichiarato Karch. "Il gioco è vivo e vegeto, e ci impegniamo a superare le aspettative dei fan."

Queste rassicurazioni arrivano dopo anni di incertezza per i fan della saga di Star Wars, che credevano che ormai il progetto fosse stato definitivamente cancellato. Dopo essere passato attraverso diverse mani e aver subito interruzioni nello sviluppo, la produzione sembrava essere finita, infatti, in un limbo senza speranza. Tuttavia, l'annuncio di Saber Interactive che conferma che il lavoro continua è una buona notizia per tutti coloro che hanno atteso pazientemente il ritorno di questo classico.

Nonostante questa conferma, non ci sono ancora molti dettagli sullo stato attuale del gioco o sulla sua data di uscita. Karch ha evitato di fornire ulteriori informazioni, suggerendo che ci potrebbe volere ancora del tempo prima che il remake veda la luce. Tuttavia, i fan possono tirare un sospiro di sollievo sapendo che il progetto è ancora vivo.

Questo aggiornamento arriva in un momento cruciale per Saber Interactive, che ha recentemente lasciato il Gruppo Embracer. Il futuro del remake di Knights of the Old Republic e dei numerosi altri progetti di Saber è ora nelle mani di Karch e della sua nuova holding, Beacon Interactive.