Il remake di Toy Story 2 in Unreal Engine è bellissimo, guardate il video

Un nuovo progetto ha catturato l'attenzione degli appassionati di videogiochi retro e nostalgici di Toy Story: il remake grafico di Toy Story 2: Woody e Buzz alla Riscossa! realizzato dall'abile sviluppatore James Bushall utilizzando l'Unreal Engine 5. Il risultato? Un'esperienza visiva migliorata che porta i giocatori in un viaggio attraverso il mondo dei giocattoli con una grafica rivista.

Bushall ha investito circa 200 ore per creare un prototipo del gioco, ricreando fedelmente alcuni dei livelli originali e riproducendo le dinamiche di gioco di base. Attraverso il video di anteprima, possiamo ammirare la cura nei dettagli e l'attenzione al design che caratterizzano questo progetto ambizioso.

Il gioco originale, Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue, è stato un successo quando è stato rilasciato tra il 1999 e il 2000 su diverse piattaforme, tra cui PS1, Nintendo 64, Dreamcast e PC. Realizzato da Traveller's Tale e pubblicato da Activision, il gioco è stato parzialmente basato sugli eventi del film Pixar Toy Story 2.

Nel remake di Bushall, i giocatori potranno rivivere le avventure di Buzz Lightyear attraverso quindici livelli pieni di azione. Utilizzando le varie abilità del mitico personaggio, come il laser da polso e le ali della sua tuta spaziale, i giocatori esploreranno i livelli in lungo e in largo per completare obiettivi e guadagnare monete Pizza Planet.

Nonostante l'eccitazione suscitata da questo remake, vi è un aspetto importante da considerare: al momento, non è previsto un rilascio pubblico del gioco a causa di possibili questioni legali. Tuttavia, Bushall sta continuando a lavorare sul progetto, promettendo miglioramenti grafici nelle versioni future.