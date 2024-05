Il ritratto di Re Carlo diventa così virale che qualcuno lo inserisce in Dishonored con una mod geniale

Il 14 maggio, il Regno Unito ha assistito al debutto del primo ritratto ufficiale di Re Carlo III, creato dal rinomato artista Jonathan Yeo. Questo evento segna un momento significativo nella tradizione britannica di immortalare i suoi monarchi attraverso l'arte, tanto che il ritratto è stato rivelato dallo stesso sovrano durante una cerimonia fastosa, tenutasi in una sala maestosa dalle dimensioni imponenti.

Fin qui tutto normale, no? Se non fosse che il ritratto in questione è diventato a dir poco virale sui social e, in generale, sul web, con utenti da tutto il mondo che ne hanno criticato lo stile o lo hanno modificato con l'IA. Ma non solo: l'opera d'arte cattura Re Carlo in abito militare completo di spada cerimoniale, una rappresentazione che ha suscitato confronti con personaggi e scenari tipici dei videogiochi, come quelli della serie Souls e di Elden Ring.

Numerosi utenti, infatti, hanno scherzosamente immaginato il ritratto come parte di ambientazioni da gioco, tanto che alcuni hanno commentato il fatto che il ritratto ricordasse le atmosfere gotiche di titoli come Dishonored e Bloodborne, dove i ritratti di re e regine hanno spesso un ruolo scenico significativo.

Le cose hanno, ovviamente, subito una rapida escalation: il modder "Timo" ha svolto un lavoro eccezionale realizzando una mod scaricabile che inserisce il ritratto del Re Carlo in Dishonored, trasformandolo in un collezionabile da poter raccogliere.

Insomma, nonostante l'aura regale e la solennità che circonda la figura di Re Carlo III nel ritratto, la comunità online lo ha accolto con una vena di leggerezza, forse rivelando un moderno rapporto più rilassato e accessibile con la monarchia... o forse semplicemente i giocatori si divertono a vedere riferimenti ai loro giochi preferiti ovunque, a voi la scelta.