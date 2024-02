SVUOTATUTTO Amazon su Immortals of Aveum per PS5: lo paghi MENO DELLA METÀ! (-54%)

Siete pronti per un'avventura epica che unisce l'azione intensa degli sparatutto in prima persona con una magia misteriosa e potente? Amazon ha una sorpresa incredibile per voi oggi: Immortals of Aveum per PS5 è in offerta con uno sconto da non perdere! Grazie a uno sconto straordinario del 54%, potete portare a casa questo buon gioco di Ascendant Studios per soli 36,99€ anziché il prezzo originale di 79,99€!

Immortals of Aveum per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

In Immortals of Aveum, vi troverete nei panni di Jak, un mago combattente chiamato a salvare un mondo sull'orlo del declino. Questo non è il solito sparatutto: il gameplay in prima persona si concentra sull'utilizzo magistrale della magia nei combattimenti. Con più di 25 incantesimi da sbloccare e 80 Talenti da potenziare, l'avventura è ricca di sfide e scoperte. Se volete saperne di più leggete la nostra recensione.

Se siete alla ricerca di un'esperienza di gioco unica che mescola azione e magia in modo innovativo, Immortals of Aveum è la scelta perfetta per voi! Approfittate di questa offerta imperdibile su Amazon per portare a casa il gioco per PS5 a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

