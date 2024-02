Sicurezza in auto? Acquista questa dash cam in sconto del 26%!

Che siate viaggiatori abituali, pendolari o semplicemente delle persone che vogliono viaggiare sempre in assoluta sicurezza, potreste essere tra quanti hanno riflettuto a lungo sull'acquisto di una dash cam, cercando, tra le tante proposte della rete, quella che meglio si può adattare alle vostre esigenze e, perché no, al vostro portafogli. A voi, dunque, ma anche a chiunque stia vagliando, per la prima volta, l'acquisto di uno di questi prodotti, segnaliamo che su Amazon è attualmente in sconto un ottimo prodotto, ovvero la dash cam 70mai Omni, prodotta dall'omonima azienda emergente, ed oggi venduta su Amazon a soli 118,91€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo originale di 159 euro!

Dash Cam 70mai Omni, chi dovrebbe acquistarla?

La dash cam 70mai Omni è una soluzione pratica per chiunque desideri dotarsi di un efficiente sistema di sicurezza che possa tornate utile in caso di sinistri, tentativi di furto o incidenti, e che sia in grado di garantire buone riprese sia in movimento che con il veicolo parcheggiato. Con la sua innovativa capacità di rotazione a 360°, questa dash cam è l'ideale per gli automobilisti che non vogliono lasciare non sorvegliato nessun angolo intorno al loro mezzo, e grazie alla visione notturna di alta qualità, è particolarmente adatta a chi viaggia frequentemente di notte o in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo riprese chiare e dettagliate.

Dotata di una memoria eMMC da 64GB, che assicura registrazioni in time-lapse e in loop senza interruzioni, perfette per monitorare il veicolo 24 ore su 24 in modalità parcheggio, questa cam include persino una intelligenza artificiale dedicata alla rilevazione dei movimenti, così che la registrazione si avvii solo quando veramente necessario, garantendovi così funzionalità e una lunga autonomia.

Dotata di ottime tecnologie di supporto, come la "PureCelPlus-S HDR", che offre una qualità dell'immagine superiore ed a 1080P anche in condizioni di scarsa illuminazione, nonché un GPS integrato, utile a tracciare dati e posizioni in tempo reale, indispensabili in caso di incidenti, questa dash cam è tanto compatta quanto funzionale, e tanto utile quanto conveniente! Per questo, specie considerando l'ottima offerta Amazon, vi suggeriamo di completare subito il vostro acquisto!

Vedi offerta su Amazon