È già passato un anno interno da quando Halo Infinite fu lanciato, con il nuovo capitolo della storica saga Xbox che ha già ottenuto una serie di aggiornamento. Con il più recente update invernale, però, il noto FPS si è riempito di tutta una serie di nuove mappe create grazie alla modalità Forgia. Questa novità molto attesa permette a chiunque di poter creare ogni genere di contenuti per il titolo, dalle modalità fino a raggiungere una serie di mappe a dir poco fuori dal comune per un gioco della serie di Halo.

Tra le molteplici nuove creazioni che prendono vita grazie alla modalità Forgia di Halo Infinite, ne possiamo trovare una che propone una mappa ispirata pesantemente a Super Mario 64. Ebbene sì, l’FPS fantascientifico di 343 Industries si sposa con quello che è definito come il capostipite del genere platform in tre dimensioni con una mappa che ci porta ad esplorare una delle ambientazioni più affascinanti del titolo Nintendo: il castello di Peach.

Come possiamo vedere dal video pubblicato sul canale YouTube di ‘BoBo Gaiji’, la mappa può tranquillamente essere utilizzata per le modalità multiplayer di Halo Infinite, e presenta tutti gli elementi necessari per fare delle partite Deatmatch e non solo. Quel che ha dell’incredibile, però, è vedere come lo stile cartoon e dai poligoni limitati di Super Mario 64 si sposi in una maniera unica con l’estetica delle armature e delle armi del titolo 343 Industries.

L’autore di questa mappa per la Forgia di Halo Infinite è attualmente disponibile per dei test pubblici, con BoBo Gaijin che afferma che la sua creazione al momento supporta le modalità: Team Slayer, CTF, Strongholds, KOTH e Oddball. Mentre per il momento la mappa a tema Super Mario 64 non funziona bene con la modalità FFA.

