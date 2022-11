L’8 novembre 2022 ha segnato l’arrivo dell’aggiornamento invernale di Halo Infinite, che ha messo nelle mani dei giocatori una delle feature più attesa: la Fucina. Conosciuta in inglese come Forge, si tratta di un gigantesco editor che permette agli utenti di creare praticamente qualsiasi tipo di contenuto. Al momento è ancora in fase beta, ma già dalle prime fasi di test abbiamo avuto modo di notare le potenzialità dell’editor ed era solo questione di tempo prima che qualcuno creasse un hub dedicato a questo genere di contenuti.

Chiamato ForgeEra, l’hub è prodotto dai gestori del sito XboxEra e consente a tutti gli utenti di trovare le migliori mappe e i migliori contenuti di Halo Infinite prodotti con la Fucina. Al momento il tutto è ancora in fase beta, visto che è stato lanciato negli ultimi giorni. Sicuramente però servirà tantissimo in futuro, non appena gli utenti prenderanno confidenza con il tool e lavoreranno a mappe e contenuti decisamente straordinario.

Il sito, raggiungibile a questo indirizzo, cerca di fare una panoramica su tutti i contenuti creati dai giocatori per Halo Infinite sfruttando la Fucina. Nel corso dei prossimi mesi le varie sezioni si popoleranno di mappe, modalità di gioco e molto altro, il tutto diviso per i più popolari, i più votati e ovviamente quelli consigliati.

L’arrivo della Fucina di Halo Infinite rappresenta un’ottima possibilità per il titolo di 343 Industries di riprendersi dopo un anno decisamente negativo, che ha visto insorgere la fan base del gioco a causa del poco supporto. Un problema analizzato anche da Microsoft, con le parole di Matt Booty (presidente di Xbox Game Studios) che ha parlato apertamente della questione, dopo mesi di silenzio da parte dei dirigenti del colosso di Redmond. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.