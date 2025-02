Indiana Jones e l'Antico Cerchio, il nuovo update porta il DLSS 4 e altri fix

Bethesda ha annunciato l'arrivo della patch 3.0 per Indiana Jones e l'Antico Cerchio la prossima settimana. L'update includerà diverse correzioni e miglioramenti, oltre al supporto per Nvidia DLSS 4 con Multi Frame Generation e DLSS Ray Reconstruction.

I giocatori sperano che questo aggiornamento risolva i vari bug che hanno afflitto il gioco sin dal suo lancio all'inizio di dicembre. Bethesda ha, infatti, dichiarato tramite un post su X che l'update di febbraio avrebbe aggiunto nuove funzionalità grafiche e opzioni, oltre a correggere problemi che impedivano ad alcuni utenti di completare il gioco al 100% o di arrampicarsi su liane e attraversare pareti a Sukhothai.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il titolo, sviluppato da MachineGames, è stato lanciato su PC e Xbox Series X|S da qualche mese, mentre è disponibile sin dal day one sul catalogo Game Pass. È stato accolto molto positivamente dalla critica - noi compresi, qui trovate la nostra recensione - e ha vinto diversi premi, tra cui tre ai D.I.C.E. Awards. Una versione per PlayStation 5 è, invece, prevista per questa primavera.

Anche l'attore Harrison Ford, interprete storico di Indiana Jones, ha commentato positivamente la performance di Troy Baker nei panni del celebre archeologo nel videogioco:

"Non serve l'intelligenza artificiale per rubare la mia anima", ha dichiarato Ford. "Potete già farlo con pochi spiccioli grazie a buone idee e talento. Ha fatto un lavoro brillante, e non c'è stato bisogno dell'IA per farlo."

Insomma, anche a distanza di mesi dal rilascio continua il supporto di Machine Games a Indiana Jones e l'Antico Cerchio, cercando di limare il più possibile le criticità del gioco e rendere l'esperienza il più godibile possibile per i fan della serie. Si riduce sempre di più, invece, l'attesa per i possessori di PS5, che tra pochi mesi potranno immergersi nell'avventura dell'archeologo più famoso di sempre anche nella loro piattaforma.