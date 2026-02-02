Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce oggi di una delle esperienze narrative più audaci e spiazzanti degli ultimi anni. Indika, avventura dark in terza persona sviluppata da Odd Meter e pubblicata originariamente nel maggio 2024, approda nel servizio in abbonamento Microsoft con il suo peculiare mix di tematiche religiose, prospettive multiple e meccaniche di gioco ibride. Il titolo aveva fatto parecchio discutere al lancio per la sua ambientazione alternativa nella Russia zarista e per il suo compagno di viaggio decisamente insolito: il diavolo in persona.

L'opera si distingue nettamente nel panorama videoludico per l'approccio narrativo maturo e per la fusione di stili di gameplay differenti che si alternano durante l'esperienza. La protagonista è una giovane suora che intraprende un viaggio di scoperta interiore mentre visioni religiose si scontrano brutalmente con una realtà spietata. Il concept, decisamente fuori dagli schemi, aveva convinto sia la critica specializzata che la community PC al momento del debutto.

Il gioco fonde prospettive multiple e stili di gameplay diversificati in un'avventura narrativa ambientata in una Russia alternativa di fine Ottocento

Dal 2 febbraio, il titolo è disponibile su Xbox Series X|S, PC e Cloud per gli abbonati a Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass. L'ingresso nel catalogo Microsoft rappresenta un'opportunità ghiotta per chi aveva tenuto d'occhio questo progetto particolare ma aveva esitato all'acquisto, considerando che si tratta di un'esperienza story-driven dalla durata relativamente contenuta.

La scelta di Microsoft di includere titoli indie narrativi e sperimentali come Indika conferma la strategia di diversificazione del catalogo Game Pass, che negli ultimi mesi ha alternato blockbuster tripla A a gemme indipendenti capaci di offrire esperienze uniche. Per chi cerca qualcosa di radicalmente diverso dai soliti shooter o action adventure, questa potrebbe essere l'occasione giusta per provare un'avventura che sfida le convenzioni del medium videoludico con tematiche adulte e una direzione artistica distintiva.