Instant Gaming lancia la campagna “Rimani a casa, gioca di più” con tanti sconti!

Rimanere a casa è importante, soprattutto in questo momento. Abbiamo l’opportunità di recuperare film, serie tv e in particolar modo, videogiochi! Sono tante le iniziative che abbiamo visto nel corso di questi ultimi giorni da parte di alcune aziende, oggi tocca a un altro shop importante.

Infatti, anche il popolare sito di chiavi Instant Gaming ha lanciato una campagna denominata “Rimani a casa, gioca di più“. Come dice il nome stesso, l’idea è nata per farci rimanere a casa in questa situazione d’emergenza. A seguito di ciò, il portale ha deciso di attuare una serie di sconti su alcuni titoli principalmente PC, ricordandoci al contempo che i meravigliosi DOOM Eternal e Animal Crossing New Horizons sono disponibili all’acquisto!

Di seguito vi elenchiamo la lista completa dei giochi scontati e dove poter eventualmente riscattare il codice.

In più vi ricordiamo le due nuove uscite capolavoro della settimana. Lo sparatutto in prima persona DOOM Eternal di id Software e il Life Simulator di Nintendo, Animal Crossing New Horizons.

Vi terremo aggiornati se il sito aggiungerà o modificherà i giochi già presenti, per il resto il nostro invito rimane quello di rimanere a casa, magari recuperando qualche titoli che vi siete lasciate scappare qualche tempo prima.

