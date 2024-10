InZOI: il life sim di Krafton arriverà in early access molto presto

Il simulatore di vita InZOI sarà lanciato in accesso anticipato entro la fine del 2024, secondo quanto confermato da un rappresentante di Krafton a PC Gamer durante una recente dimostrazione del gioco.

Questo annuncio arriva in un momento decisamente cruciale per il genere dei simulatori di vita: con The Sims 4 che domina incontrastato il mercato da anni ma con nessun nuovo capitolo della serie in vista, c'è grande attesa per nuovi titoli innovativi in grado di offrire un'alternativa, e la demo di InZOI rilasciata qualche mese fa aveva spopolato. Inoltre, diversi progetti promettenti hanno incontrato difficoltà: Life by You di Paradox è stato cancellato poco prima del lancio, mentre Paralives non uscirà prima del prossimo anno.

In questo contesto, InZOI potrebbe beneficiare enormemente dall'essere il primo grande competitor di The Sims a debuttare sul mercato. Il gioco si distingue da quello di EA per la sua estetica più realistica, con illuminazione soffusa e personaggi dai tratti dettagliati, ma le ambizioni di Krafton vanno oltre l'aspetto grafico: il direttore Hyungjun Kim ha dichiarato che l'obiettivo è supportare e aggiornare InZOI per i prossimi 20 anni, con l'intenzione di implementare gradualmente nuove funzionalità:

"Vogliamo creare quante più città possibile per far sperimentare alle persone culture e paesi diversi. Desidero che i giocatori abbiano l'impulso di creare tutto ciò che vogliono. Vorrei inserire altri giochi all'interno del nostro gioco, che funzionino realmente... e aggiungere quante più funzionalità possibili che i creatori possano utilizzare."

Kim stima che serviranno oltre 10 anni per realizzare appieno la sua visione del gioco. Questo approccio a lungo termine potrebbe rappresentare, dunque, un vantaggio significativo rispetto alla concorrenza, consentendo a InZOI di evolversi costantemente in base al feedback della community.

Se tutto andrà secondo i piani, l'accesso anticipato di InZOI sarà disponibile su Steam entro la fine dell'anno. Sebbene non sia stata ancora annunciata una data precisa, l'uscita imminente non può che generare grande interesse tra gli appassionati del genere, ansiosi di esplorare una nuova frontiera nei simulatori di vita.