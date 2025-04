InZOI supera 1 milione di copie vendute in una settimana: l'impero di The Sims inizia a crollare

Un milione di copie vendute in appena sette giorni e un'accoglienza calorosa da parte della community di giocatori globale. Il simulatore di vita inZOI, pubblicato da Krafton, sta ridefinendo i record di vendita per il colosso sudcoreano, nonostante un lancio segnato da controversie inaspettate. Il titolo, disponibile dal 28 marzo in Accesso Anticipato su Steam, ha rapidamente conquistato il pubblico diventando un fenomeno non solo commerciale ma anche sui principali canali di streaming, dove ha raggiunto la terza posizione nella categoria Games su Twitch con un picco di 175.000 spettatori contemporanei.

La rapidità con cui inZOI ha scalato le classifiche globali è impressionante: bastati appena 40 minuti dal lancio per conquistare la prima posizione nella lista dei più venduti su Steam a livello mondiale, un risultato che testimonia l'enorme attesa creata attorno al progetto. Il CEO di Krafton, CH Kim, ha espresso entusiasmo per questi risultati, sottolineando come l'azienda intenda continuare a comunicare attivamente con i giocatori per trasformare inZOI in una proprietà intellettuale di lungo termine all'interno del portfolio aziendale.

La forza del titolo risiede anche nella sua componente di contenuti generati dagli utenti: Canvas, la piattaforma integrata nel gioco per la condivisione di creazioni personalizzate, ha registrato oltre 1,2 milioni di partecipanti nel solo giorno di lancio, con più di 470.000 elementi caricati nelle prime ore. Un ecosistema creativo che sta crescendo a ritmi vertiginosi e che rappresenta uno dei principali punti di forza del progetto.

Tra controversie e prospettive future

Non tutto è andato secondo i piani durante i primi giorni di disponibilità. Il gioco ha fatto notizia quando i giocatori hanno scoperto la possibilità di investire e uccidere bambini all'interno del mondo virtuale, un bug non intenzionale che Krafton ha prontamente corretto con una patch d'emergenza. Questa controversia, tuttavia, non sembra aver intaccato l'entusiasmo della community, come testimonia la valutazione "molto positiva" mantenuta su Steam.

Krafton ha già annunciato i piani per il futuro del gioco, promettendo aggiornamenti regolari che introdurranno nuovi contenuti, tra cui il supporto per le mod e nuove città. Un elemento particolarmente apprezzato dalla community è l'impegno dell'azienda a fornire gratuitamente tutti gli aggiornamenti e i DLC fino all'uscita della versione completa, una strategia che punta a mantenere alta l'attenzione sul titolo durante tutto il periodo di sviluppo.

L'azienda ha anche riconosciuto le difficoltà nel gestire una community di dimensioni globali, ammettendo di essere in una fase di sperimentazione per trovare i canali di comunicazione più efficaci. In una recente nota ai giocatori, Krafton si è impegnata ad applicare rapidamente correzioni per i problemi segnalati attraverso hotfix durante il mese di aprile, rispondendo così alle lamentele di alcuni utenti riguardo lo stato attuale del gioco.