Dopo aver lavorato a Star Wars Squadrons e al recentissimo Dead Space Remake, il team di EA Motive ci fa sapere che è già pronto per gettarsi nello sviluppo di una nuova produzione molto importante. Da quando EA ha aperto questo suo nuovo studio, il team si è dimostrato molto capace e veloce nel realizzare grandi giochi delle importanti ambiziose, e ora che il capitolo Dead Space si è concluso, EA Motive è pronta a dare tutto sul già annunciato gioco di Iron Man.

Ad annunciare la piena produzione di questo nuovo progetto è stata la stessa EA Motive durante una recente sessione di Q&A avvenuta su Reddit. Lo studio canadese si è detto fortemente impegnato nello sviluppo del nuovo gioco su Iron Man; terzo progetto tripla A per lo studio in pochi anni di distanza. “Abbiamo un fantastico team che ha iniziato a lavorare su Iron Man e potete star certi che è in ottime mani”.

Dopo l’ottimo successo ottenuto dal remake di Dead Space, apprezzatissimo sia da critica che dal pubblico, hanno iniziato ad emergere in rete tutta una serie di rumor riguardo a un possibile nuovo capitolo del franchise space horror. Proprio a tal proposito, un utente ha chiesto allo studio delucidazioni sul futuro della serie di Dead Space, ma per il momento sembra che lo studio voglia esplorare altri lidi prima di tornare alla serie survival horror.

Ricordiamo che Iron Man è solo uno dei prossimi progetti videoludici targati Marvel in arrivo. Oltre al titolo in lavorazione presso EA Motive, non vanno dimenticati i progetti di Insomniac Games come Marvel’s Spider-Man 2 e Wolverine; ma anche il progetto inedito di Skydance New Media con protagonisti Captain Amarica e Black Panther.

