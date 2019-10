Iron Man VR: annunciata la data di lancio con un nuovo trailer

Durante il New York Comic-Con è stata finalmente svelata la data di lancio ufficiale dell'atteso Iron Man VR, con tanto di trailer dedicato.

Giorno di grandi annunci a tema videoludico in casa Marvel: dopo essere stato il palcoscenico perfetto per svelare il nuovo personaggio giocabile di Marvel’s Avengers, il New York Comic Con 2019 ci ha infatti regalato altre grandi sorprese, come l’annuncio della data d’uscita dell’attesissimo Iron Man VR.

L’esperienza in realtà virtuale basata sul celebre supereroe uscirà infatti il prossimo 20 febbraio 2020 e, sebbene sia decisamente più lontana del lancio inizialmente previsto per il 2019, non dovremo quindi attendere poi molto prima di buttarci su tale particolare opera.

In tale occasione è stato inoltre rilasciato un trailer dedicato al titolo, che potete trovare comodamente qui sopra, e una serie di indicazioni su quello che sarà il setting di Iron Man VR.

A prendere i panni del cattivo sarà questa volta Ghost, personaggio già visto in Ant-Man & The Wasp, ed è inoltre stata confermata la presenza di Nick Fury, che a quanto pare ricoprirà un ruolo centrale nella trama del gioco.

Come riporta anche la nostra anteprima, che potete trovare qui in forma completa, Iron Man VR è un titolo decisamente interessante: “il primo contatto con il gioco di PSVR è stato quindi positivo: a spiccare sono i controlli, studiati bene, e la capacità di restituire veramente la sensazione di trovarsi in volo all’interno dell’armatura di Iron Man”. Vi ricordiamo infine che il titolo sarà disponibile solo su PlayStation 4 e che sarà ovviamente necessario possedere un PS VR per giocarci.

Che ne pensate di questa notizia, avete già provato il titolo in qualche particolare manifestazione? Possedete già un PS VR o sarà proprio il titolo ispirato al celebre eroe Marvel a convincervi definitivamente del suo acquisto? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo direttamente nei commenti!