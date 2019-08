Iron Man VR, nei panni di Tony Stark alla Gamescom 2019

Durante la Gamescom 2019 abbiamo avuto l'occasione di vestire i panni di Tony Stark in Marvel's Iron Man VR per PlayStation VR: ecco cosa ne pensiamo.

Da appassionati di realtà virtuale, siamo stati subito catturati dal progetto di PlayStation che, grazie al suo PSVR, ambiva a mettere i giocatori nei panni di Tony Stark, facendogli provare anche solo per qualche ora cosa si prova ad essere un miliardario, genio, playboy filantropo.

Alla Gamescom 2019 abbiamo finalmente avuto modo di provare una piccola porzione del gioco, che rappresenta a tutti gli effetti un breve tutorial utile a farci prendere confidenza con i comandi, non così semplici da padroneggiare ma studiati comunque molto bene.

PlayStation VR nel corso dei mesi continua ad aggiungere frecce al proprio arco, nonostante il percorso dell’hardware e del software sia ancora all’inizio. La VR è infatti una tecnologia ancora ad uno stato embrionale, e tutte le aziende proprietarie di un loro visore continuano a sperimentare, in attesa forse di compiere il passo decisivo verso la maturità del progetto.

Al netto di questo, però, apprezziamo esperienze coinvolgenti come quella di Iron Mar VR, che rappresenta di fatto un ottimo gioco per chi ama il tema supereroistico e ha sempre cullato il desiderio di poter impersonificare il proprio idolo.

Come è lecito aspettarsi, infatti, Iron Man VR ci farà entrare in possesso dell’armatura di Tony permettendoci di sorvolare l’ambiente sottostante, utilizzando tutti gli storici gadget del leader degli Avengers. Il gameplay che avevamo a disposizione cominciava poco lontano la casa di Tony, e dopo un breve volo eccoci pronti per divertirci un po’.

Nei panni dell’eroe

Abbiamo giocato ad Iron Man VR in piedi e muniti di Motion Controller, fondamentali per calarsi nella parte e restituire anche molta intuitività ai controlli. Nello specifico, i grilletti servono come propulsori: tenendoli rivolti verso il basso e portandoli leggermente all’indietro con le braccia tese, mimando quindi il movimento di volo, ecco che avanzeremo. Per salire o scendere di quota, invece, basterà spostare i propulsori rispettivamente verso l’alto o verso il basso. I grandi tasti centrali (o tasti Move) saranno utili alle fasi di shooting, sarà infatti necessario tenerli premuti per qualche secondo in modo da caricare il colpo, stendere le mani verso il bersaglio e rilasciare per colpire nel segno.

Triangolo e cerchio infine sono assegnati all’attacco corpo a corpo, utile quando il vostro nemico si avvicinerà troppo. La demo era divisa in un primo tutorial legato al volo, per poi inserire il corpo a corpo e lo shooting. Il tutto è culminato con uno scontro con uno sciame di robot, non troppo impegnativo da eliminare.

La cosa interessante è che per muoversi e cambiare rotta dovremo girare non solo la testa ma anche il corpo, e qualora qualcuno di voi dovesse avere problemi con la motion sickness, questo potrebbe rappresentare un problema.

All’interno delle esperienze VR però Iron Man è ben congeniato e non vi metterà troppo alla prova, a fronte ovviamente di un minimo di familiarità con la periferica.

Il primo contatto con il gioco di PSVR è stato quindi positivo: a spiccare sono i controlli, studiati bene, e la capacità di restituire veramente la sensazione di trovarsi in volo all’interno dell’armatura di Iron Man. D’altra parte è chiaro che il titolo dovrà godere di una buona varietà, ci aspettiamo quindi di trovare altre dinamiche di gameplay nella versione finale, condite magari da qualche boss fight degna di questo nome. Molto dipenderà infatti da quanto Iron Man VR sarà in grado di offrire ai giocatori e se dovessimo basarci su quello che abbiamo visto e provato, ci sentiamo di essere assolutamente fiduciosi.

Iron Man VR uscirà nel 2019, e nonostante la nostra prova sia stata abbastanza limitata, possiamo ritenerci soddisfatti del contenuto e dell’esperienza in generale.