Italian Video Game Awards 2021: annunciate le categorie di premiazione

quest’oggi IIDEA, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, ha annunciato la nuova edizione degli Italian Video Game Awards 2021, i quali faranno parte di un evento ancora più grande, il First Playable, che ha come obbiettivo quello di mettere in connessione gli studi di sviluppo italiani con editori internazionali in cerca di idee e talenti, per l’opportunità di business più importante per l’industria del gaming nazionale.

La passata edizione dell’evento Fisrt Playable ha visto la partecipazione di oltre 70 studi di sviluppo italiani, che hanno avuto l’opportunità di connettersi con 50 tra i più importanti editori di videogiochi e investitori internazionali provenienti da 14 paesi diversi. Un gigantesco acceleratore di business quindi, cresciuto in maniera esponenziale nelle scorse due edizioni, che si posiziona come l’evento clou per l’industria italiana.

L’evento durerà due giorni dal 1 al 2 giugno, e vedrà anche la diretta degli Italian Video Game Awards 2021, con l’assegnazione dei premi per le migliori produzioni videoludiche nazionali. La cerimonia si terrà in live streaming dal ‘Museo delle Navi Antiche’ di Pisa, ospitato all’interno delle maestose sale e campate degli Arsenali Medicei, sul lungarno pisano. L’obiettivo è di accostare e unire in un fil rouge di comunicazione un mondo contemporaneo e per molti versi avveniristico come quello dei videogiochi ad un mondo di archeologia antica che richiama la navigazione e la scoperta.

Infine, ecco le 5 categorie di premiazione i cui finalisti e vincitori saranno selezionati da parte di una giuria composta da 8 giornalisti e professionisti internazionali:

Best Italian Game: miglior videogioco italiano

Best Italian Debut Game: miglior opera prima italiana

Best Innovation: gioco italiano più innovativo

Outstanding Individual Contribution: premio al singolo professionista italiano che si è maggiormente distinto a livello nazionale e/o internazionale

Outstanding Italian Company: premio per lo studio di sviluppo italiano che si è maggiormente distinto a livello nazionale e/o internazionale.