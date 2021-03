Videogiochi ancora in crescita in Italia, mercato da oltre 2 miliardi

Che il medium videoludico sia in una fase di costante crescita lo possiamo evincere da molteplici segnali. Ormai non parliamo più di un mero passatempo, ma di un’intera industria che anno dopo anno riesce a macinare miliardi di fatturato. Ovviamente questo incredibile boom lo abbiamo avvertito anche in Italia, con il 2020 che è stato un anno particolarmente fruttuoso per l’industria videoludica italiana, complice anche un periodo globale che ci costringe a passare molto del nostro tempo in casa a giocare ai videogiochi.

Halo Infinite promette di riportare in auge una saga che ha di fatto scritto molte pagine della storia dei videogiochi.

Nel corso dei dodici mesi passati, il mercato dei videogiochi ha fatto segnare cifre da capogiro in Italia. A fornirci i dati relativi alle vendite videoludiche sulla nostra penisola nel 2020 è stata IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia. “Il settore registra una performance storica: cresce, infatti, del 21,9% rispetto alla precedente rilevazione e realizza un giro d’affari di 2 miliardi e 179 milioni di euro”.

Numeri che non lasciano campo alle speculazioni, e che ci indicano quanto i videogiochi in Italia se la stiano passando più che bene. “Il 2020 è stato un anno estremamente positivo per il settore dei videogiochi, con un mercato che in Italia continua a crescere anno dopo anno e che negli ultimi dodici mesi ha fatto registrare numeri record. Questa crescita significativa non è solo frutto della pandemia che ci ha fatto passare più tempo tra le mura domestiche ma è una testimonianza del crescente interesse nei confronti dei videogiochi come forma di intrattenimento e di comunicazione”, ha aggiunto Marco Saletta, Presidente di IIDEA.

Questa crescita non può che farci piacere, soprattutto come appassionati di un media d’intrattenimento che ogni anno sta dimostrando di essere sempre in buona salute anche nel nostro bel paese.