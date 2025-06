Il settore videoludico italiano continua la sua ascesa internazionale, dimostrando una maturità creativa e tecnica che fino a pochi anni fa sembrava impensabile. L'edizione 2025 degli Italian Video Game Awards ha fotografato un panorama in fermento, dove studi di diverse dimensioni stanno conquistando riconoscimenti e visibilità globale. arginali, ma ambisce a confrontarsi con le produzioni di livello mondiale.

Al centro della serata di premiazione si è posizionato Stormind Games, che ha dominato la competizione aggiudicandosi due dei riconoscimenti più prestigiosi. Il team ha ottenuto sia il titolo di Outstanding Italian Company che quello di Best Italian Game per A Quiet Place: The Road Ahead, confermando una traiettoria di crescita impressionante. Il successo dello studio non è casuale: le recenti collaborazioni con publisher di primo piano come la partnership con Hangar 13 e 2K Games per Mafia: Terra Madre hanno consolidato la reputazione internazionale del gruppo.

Particolarmente significativo è il doppio trionfo di Enotria: The Last Song, l'action RPG di Jyamma Games che ha saputo coniugare l'ispirazione culturale italiana con le meccaniche dei soulslike. Il titolo ha conquistato sia il premio per Outstanding Art che il Community Spotlight Award, dimostrando come l'identità culturale possa diventare un elemento distintivo di successo nel mercato videoludico globale.

Nuove voci e talenti emergenti

Tra le sorprese della serata spicca il riconoscimento a Gambit Shifter di Volcanite Games, che si è aggiudicato il premio come Best Italian Debut Game. Il successo di questo esordio evidenzia la vitalità di una scena che non dipende più esclusivamente dai nomi consolidati, ma sa valorizzare anche le proposte più fresche e innovative.

While We Wait Here di Bad Vices Games ha conquistato l'Outstanding Experience per la sua capacità di coinvolgimento narrativo, mentre Marco A. Minoli di Slitherine ha ricevuto l'Outstanding Individual Contribution, un riconoscimento che sottolinea l'importanza delle figure professionali che operano dietro le quinte dell'industria.

La varietà dei generi rappresentati tra i vincitori racconta di un ecosistema maturo e diversificato. Dai thriller cinematografici agli action RPG, dalle esperienze narrative ai giochi strategici, gli sviluppatori italiani stanno esplorando ogni segmento del mercato con risultati sempre più convincenti. Questa diversificazione rappresenta un segnale di salute per un settore che ha saputo superare la fase pionieristica per entrare in una dimensione professionale consolidata.

Riassumiamo di seguito l'elenco dei vincitori: