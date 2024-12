Itch.io è andato offline per colpa dell'IA di Funko

Si, lo sappiamo! Nel leggere il titolo di questa notizia sarete rimasti confusi ma è davvero così. Il sito web Itch.io, famoso per ospitare giochi indie, è andato offline a causa di un'azione legale intrapresa da Funko, l'azienda nota per i suoi pupazzi in vinile. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, quando Funko ha presentato un falso rapporto di phishing al registrar di Itch.io utilizzando un software di protezione del marchio basato sull'intelligenza artificiale.

La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla vulnerabilità delle piattaforme online indipendenti. Itch.io è considerato un importante punto di riferimento per gli sviluppatori di giochi indie, offrendo uno spazio dove pubblicare e vendere le proprie creazioni senza le pressioni dei grandi store digitali.

Tutta questa situazione è al limite del surreale, ma mostra la poca affidabilità delle IA odierne.

Lo staff di Itch.io ha dichiarato su Twitter: "Non sto scherzando, Itch.io è stato messo offline da Original Funko perché usano un pessimo software di protezione del marchio 'basato sull'IA' chiamato Brand Shield LTD che ha creato un falso rapporto di phishing per il nostro registrar, @iwantmyname, che ha ignorato la nostra risposta e ha semplicemente disabilitato il dominio".

Il team di Itch.io ha spiegato di aver rimosso la pagina contestata non appena ricevuta la notifica, ritenendo non valesse la pena combattere per questioni simili. Nonostante ciò, il sistema automatizzato del registrar ha comunque disabilitato l'intero dominio.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Gli amministratori hanno annunciato che, se il periodo di inattività dovesse superare le 8 ore, daranno priorità all'implementazione di un nuovo dominio. Questa situazione mette in luce la fragilità dell'ecosistema digitale e l'importanza di proteggere piattaforme indipendenti come Itch.io, fondamentali per la diversità e l'innovazione nel settore dei videogiochi.

L'incidente solleva interrogativi sull'affidabilità dei sistemi automatizzati di protezione del marchio basati sulle IA e sulla necessità di una maggiore supervisione umana in questi processi, per evitare che errori simili possano danneggiare siti web legittimi e importanti per le comunità creative online.