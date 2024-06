Jet Set Radio: un remake in arrivo? Spuntano le prime indiscrezioni online

Sembra che siano trapelate online nuove immagini e video di un prototipo sviluppato inizialmente per il remake del celebre gioco Jet Set Radio, originariamente annunciato da Sega. Secondo quanto riportato da Insider Gaming, sono state divulgate quattro nuove immagini su alcuni social media, mostrando quello che sembra essere una versione del gioco ancora nelle prime fase di sviluppo, datata 2021.

Le immagini offrono uno sguardo alla mappa di gioco e allo stile grafico, oltre a includere qualche dettaglio sul gameplay. È importante, però, considerare che gli elementi mostrati potrebbero subire modifiche nel corso dello sviluppo. Inoltre, si precisa che questo progetto non è collegato al gioco gratuito con servizio live attualmente in lavorazione da SEGA.

Oltre alle immagini, è stato condiviso online anche un video del prototipo. Nel filmato si può vedere il personaggio di 'Beat' muoversi dinamicamente nella mappa, insieme ad altri personaggi del gioco.

Jet Set Radio è uno dei giochi che SEGA intende rilanciare, inserendolo in una nuova iniziativa volta a rivitalizzare i suoi classici. Tra gli altri titoli interessati da simili trattamenti figurano Crazy Taxi e Streets of Rage. Questo titolo ha visto una sua ultima apparizione sulla console Xbox 360 nel 2012, e ancor prima, nel 2002, era stato rilanciato in esclusiva per la prima Xbox con il nome di Jet Set Radio Future.

