Just Cause 4 giocabile gratuitamente su PC per tutto il weekend

Ottime notizie per i numerosi giocatori su PC: Just Cause 4 è infatti giocabile gratuitamente durante tutto questo weekend.

Buone nuove per i numerosi giocatori su PC che non sanno con cosa intrattenersi in questo fine settimana. Avalanche Studios e Square Enix hanno infatti reso disponibile l’interessante Just Cause 4 in maniera totalmente gratuita per una manciata di giorni su Steam.

Il titolo, che potete comodamente scaricare da questo indirizzo, è quindi giocabile fin da ora fino a domani sera, domenica 10 novembre. Un lasso di tempo certo non esagerato ma che ci permetterà comunque di assaporare le prime sezioni di gioco dell’irriverente e dinamica ultima avventura di Rico Rodriguez.

Durante la prova il titolo sarà completamente sbloccato e, quindi, sarà possibile addentrarsi all’interno dell’intera mappa di gioco e provare qualsivoglia meccanica escogitata da Avalanche per il titolo. La versione disponibile per la prova gratuita sarà inoltre la Reloaded, contenente, oltre al gioco base, anche una serie di DLC come, ad esempio, la tuta alare armata “Skystriker” e il micro-caccia stealth della Mano Nera.

Se non l’avete ancora giocato vi consigliamo caldamente di sfruttare questa occasione per provare Just Cause 4. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Just Cause 4 è un gioco che riesce sicuramente a divertire e che non deluderà i fan di vecchia data. Nonostante questo è bene avvisare tutti i neofiti che si tratta di un sandbox molto poco attento sia alla trama che alle dinamiche di gameplay più complesse dell’azione purissima e adrenalinica. Il gioco insomma vuole semplicemente intrattenere, fornendo tantissimi strumenti, ma senza fare grossi sforzi in termini di profondità (narrativa o di game design).”

Che ne pensate di questa notizia e dell’ultimo episodio della celebre saga di Avalanche? Le avventure di Rico Rodriguez vi hanno mai interessato o la formula di gioco escogitata dalla celebre software house non è mai riuscita a convincervi pienamente? Fateci sapere cosa ne pensate direttamente nei commenti!