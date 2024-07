Just Dance 2024 a un prezzo SHOCK! (-38%)

Voglia di divertirti a ritmo delle migliori hit con amici e parenti? Non c'è nulla di meglio di Just Dance 2024 per Nintendo Switch, ora disponibile su Amazon a soli 36,99€, con uno sconto del 38% dal prezzo originale di 59,99€. Questa edizione, disponibile solo tramite codice di download, non include una scheda di gioco e richiede una connessione a Internet, un account Ubisoft e un abbonamento attivo alla piattaforma (venduti separatamente). E avrai la fortuna di poterlo portare sempre con te, senza il rischio di lasciarlo mai a casa! Just Dance 2024 vi offre universi inediti e 40 nuovi brani, tra grandi successi globali e rivelazioni virali, in una piattaforma d'intrattenimento online, aggiornata regolarmente con nuovi brani e ricompense. Ogni stagione promette brani nuovi, progressi tracciabili e ricompense aggiuntive assicurando divertimento e sfide per tutto l'anno.

Just Dance 2024: per delle serate tra amici a ritmo di danza!

Just Dance 2024 è consigliato agli amanti della danza di tutte le età che desiderano divertirsi ballando sulle note dei brani più popolari e delle ultime hit virali direttamente dalla comodità di casa. Questa nuova edizione del gioco, offerta ora a 36,99€, è perfetta per chi cerca un'esperienza di intrattenimento dinamica e sempre aggiornata, grazie alla piattaforma totalmente online che si rinnova costantemente con nuovi brani e ricompense. È ideale per coloro che apprezzano gli eventi stagionali, offrendo playlist gratuite per periodi limitati e una varietà di tracce inedite in ogni stagione.

Just Dance 2024 risponde alle esigenze di chi vuole mantenere uno stile di vita attivo o semplicemente organizzare serate divertenti con famiglia e amici, permettendo a tutti i giocatori di esprimersi attraverso la danza e perché no farsi anche qualche risata. Grazie alla vasta gamma di brani disponibili, che spaziano dalle hit alle new entry del settore, passando per brani originali, c'è qualcosa per tutti i gusti musicali.

Come vi accennavamo nell'introduzione, non c'è necessità di una scheda di gioco fisica, per cui avrete accesso immediato a 40 nuove tracce. In offerta a 36,99€ invece di ben 59,99€, Just Dance 2024 offre un'esperienza coinvolgente e rinnovata ad un prezzo davvero accessibile, grazie alla promo a tempo limitatissimo. Consigliamo questo acquisto per tutti gli appassionati di giochi musicali e super interattivi eche cercano un modo divertente e interattivo di godersi i successi del momento e classici senza tempo. Fidatevi, non ve ne pentirete!

Vedi offerta su Amazon