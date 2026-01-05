Belkin affina la sua proposta di accessori per Nintendo Switch 2 con una versione aggiornata della custodia con batteria integrata, presentata al CES 2026 di Las Vegas. La nuova Charging Case Pro mantiene la capacità di 10.000 mAh del modello precedente, ma introduce modifiche sostanziali che ne migliorano l'usabilità quotidiana, eliminando alcune delle limitazioni che caratterizzavano la prima iterazione lanciata lo scorso giugno.

La novità più rilevante riguarda l'integrazione di una porta USB-C esterna posizionata sul guscio della custodia, che consente di ricaricare la batteria interna senza doverla estrarre dal case. Questo rappresenta un cambio di filosofia progettuale significativo: il modello originale richiedeva la rimozione fisica del pacco batteria per la ricarica, un passaggio che comprometteva la praticità d'uso in mobilità. Accanto alla porta USB-C, Belkin ha integrato un piccolo display che mostra in tempo reale il livello di carica residua, fornendo informazioni immediate sull'autonomia disponibile.

L'architettura interna è stata completamente ridisegnata. Mentre la prima versione sfruttava il supporto pieghevole nativo di Switch 2 per sostenere la console, la Charging Case Pro incorpora uno stand regolabile direttamente nel corpo della batteria. Il collegamento avviene tramite una porta USB-C integrata nello stand, replicando il meccanismo di aggancio del dock ufficiale Nintendo: la console si appoggia e inizia automaticamente la ricarica, senza necessità di cavi aggiuntivi.

La Charging Case Pro integra uno stand regolabile direttamente nella batteria da 10.000 mAh, eliminando la necessità di cavi per il collegamento a Switch 2

Sul fronte delle funzionalità accessorie, il case mantiene un approccio completo alla portabilità. Include una tasca con aletta dedicata alle cartucce di gioco fisiche, uno scomparto in rete per riporre cavi o altri piccoli accessori, e un vano nascosto progettato specificamente per ospitare dispositivi di localizzazione come AirTag di Apple o i tracker della famiglia Tile. Quest'ultimo dettaglio riflette una crescente attenzione alla sicurezza dei dispositivi in mobilità, sempre più rilevante per console e laptop di fascia alta.

Il perfezionamento del design si riflette inevitabilmente sul posizionamento di prezzo. La Charging Case originale per Nintendo Switch 2 era stata lanciata a 69,99€ nel giugno 2025, mentre la nuova versione Pro debutta a 79,99€, con un incremento di 10€ che Belkin giustifica con l'aggiunta dello stand integrato, della porta USB-C esterna e del display di stato. La disponibilità è immediata sul mercato statunitense, mentre per la distribuzione in Italia sarà necessario attendere comunicazioni ufficiali dai canali locali, visto che al momento è indicato solamente l'arrivo per il mese di Maggio 2026.

L'evoluzione della Charging Case Pro si inserisce nel più ampio ecosistema di accessori di terze parti che sta rapidamente maturando attorno a Switch 2. Con la console Nintendo che si conferma piattaforma di riferimento per il gaming ibrido, produttori come Belkin puntano a colmare le lacune dell'offerta first-party, offrendo soluzioni che bilanciano portabilità, autonomia estesa e praticità d'uso.