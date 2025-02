Kingdom Come Deliverance 2: migliori armi

Dopo anni di sviluppo Warhorse Studios ha finalmente completato i lavori su Kingdom Come Deliverance 2, il gioco di ruolo in prima persona in cui si interpreta il ruolo di un aspirante cavaliere all'interno dell'Europa medievale.

Dopo un primo capitolo affascinante ma non privo di imperfezioni, la software house ha lavorato duramente per affinare ogni dettaglio così da regalare al pubblico un'esperienza di gioco quanto più fluida e coinvolgente possibile, arrivando effettivamente a raccogliere anche l'amore del pubblico.

Con la sua mole di contenuti, però, Kingdom Come Deliverance 2 è risultato essere un videogioco piuttosto ingombrante da affrontare e tanti giocatori potrebbero lasciarsi spaventare dalle tantissime possibilità offerte; quali sono le armi più forti? Quali le armature da indossare? In questa guida alle armi migliori di Kingdom Come Deliverance 2 scopriremo tutto il necessario per avere sempre con sé il miglior equipaggiamento disponibile!

Kingdom Come Deliverance 2: quali sono le migliori armi

Kingdom Come Deliverance 2 conta quasi 200 armi diverse; vediamo quali di queste sono le migliori in assoluto.

Spade:

Spada lunga di Radzig Kobyla / Spada riforgiata di Radzig Kobyla: si trova con il proseguire della storia, si riforgia proseguendo con la storia, è molto potente ed è una spada lunga, quindi maneggevole e con perk molto forti

Armi pesanti:

Mazza ornata : una mazza molto forte che si può acquistare liberamente dall'armaiolo di Grund, con un DPS elevatissimo

: una mazza molto forte che si può acquistare liberamente dall'armaiolo di Grund, con un DPS elevatissimo Trollbane Hammer: uno dei martelli con DPS contundenti più elevati dal gioco, perfetto per atomizzare sostanzialmente qualsiasi essere sprovvisto di armatura molto pesante; serve altro?

Armi a distanza:

Arco di Ranyek : il più forte arco in circolazione, con oltre 200 punti per un peso di soltanto 4 unità

: il più forte arco in circolazione, con oltre 200 punti per un peso di soltanto 4 unità Arco lungo cinereo: tra gli archi lunghi il più forte, sebbene richieda ben 22 punti in forza per essere utilizzato

Armi su asta

Guisarme: la più bilanciata delle armi su asta, con eccellenti valori in praticamente tutti e tre i tipi di danno (affondo, taglio, impatto)

Tutte le armi di Kingdom Come Deliverance 2

Il vasto arsenale di Kingdom Come Deliverance 2 comprende 6 diverse categorie di armi così divise