Kingdom Come Deliverance 2: tutti i trucchi

Kingdom Come Deliverance 2 è un videogioco che si impegna con mani e piedi per offrire un'esperiena che sia realistica e profonda, risultando uno dei titoli più immersivi degli ultimi dieci anni arrivando vicino alle vette di Red Dead Redemption 2. Nella nostra recensione non abbiamo potuto fare a meno di sottolineare quanto gli riesca bene questa cosa, permettendo al giocatore di immedesimarsi a fondo nell'esperienza; che succede però quando ci si vuole un po' rilassare? Si possono sfruttare i trucchi di Kingdom Come Deliverance 2 per alleggerire il proprio carico!

Eh si, Kingdcom Come Deliverance 2, almeno nella sua versione PC, ha una console in cui è possibile inserire diversi comandi che possono fare decisamente la differenza. Certo: bisogna fare attenzione a come si utilizzano i comandi della console perché possono far buggare le quest o in generale rendere l'esperienza molto meno interessante ma perché negare il divertimento a chi lo cerca?

Vediamo insieme tutti i trucchi di Kingdome Come Deliverance 2 e come attivare la console di gioco!

Come attivare la console di gioco in Kingdom Come Deliverance 2

Per poter utilizzare i trucchi è necessario attivare la dev_console di KCD2, ovvero la console con cui gli sviluppatori eseguono il debug dei vari elementi del gioco.

Per attivarla è necessario attivare la devmode, per farlo è necessario seguire questa veloce procedura:

Apriamo Steam

Facciamo clic col tasto destro sulla voce "Kingdom Come Deliverance"

Selezioniamo la voce "proprietà"

Scriviamo -devmode nella sezione "Opzioni di avvio"

Avviamo il gioco

Kingdom Come Deliverance 2: ecco i trucchi (solo PC)

La lista completa dei comandi console di Kingdom Come Deliverance 2 si può ottenere digitando ?_ all'interno della stessa; fortunatamente quelli davvero utili per chi vuole modificare la propria esperienza di gioco sono una minoranza di questi e ve li elenchiamo per comodità qui sotto.

wh_sys_NoSavePotion = 1 | Permette di salvare senza bisogno della grappa del salvatore. Il valore predefinito è 0, ma impostandolo su 1 si attiva questo cheat.

wh_cheat_money X | Aggiunge Groschen all'inventario sostituendo a X l'importo desiderato.

wh_horse_StealCurrentHorse | Permette di rubare istantaneamente un cavallo e trasformarlo nella propria cavalcatura, senza doverlo portare da un addestratore. Basta montare il cavallo e inserire il comando.

wh_rpg_OneShotKill = 1 | Abilita la possibilità di oneshottare (uccidere in un singolo colpo) i nemici, che però avranno la stessa possibilità con te!

wh_horse_JumpHeight = 200 | Aumenta l' altezza del salto del cavallo , permettendogli di spiccare un balzo incredibile per poi ricadere a terra. La quantità di danni da caduta ricevuti può variare. Il valore normale è 1 , mentre il massimo sembra essere circa 200 .

wh_horse_JumpGravityMult = -0.1 | Modifica la gravità del cavallo . Impostando un valore tra -0.1 e -1 , il cavallo potrà volare via nel cielo se salta; se vuoi ripristinare la gravità normale, imposta un valore superiore a 0 .

wh_pl_LockPickingShakeOverride = 0 | Disabilita l'oscillazione durante il minigioco di scassinamento col grimaldello , rendendo molto più facile scassinare porte e scrigni.

wh_pl_LockPickingDOF = 50 | Aumenta di molto il tempo prima che un grimaldello si rompa mentre tenti di aprire una serratura.

wh_ui_showHUD = 0 | Disattiva l'interfaccia HUD, permettendoti di scattare screenshot in prima persona senza dover attivare la modalità foto.

A questi aggiungiamo poi un'altro trucco che permette di aggiungere un qualsiasi oggetto all'interno dell'inventario.

wh_cheat_addItem X | Aggiunge un oggetto specifico all'inventario. Devi sostituire X con l'ID dell'oggetto desiderato. Molti ID del primo gioco funzionano ancora.

Ecco la lista degli ID degli oggetti più utili del gioco: