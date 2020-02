Kingdom Come Deliverance e Aztez gratis per un periodo di tempo limitato sull’Epic Games Store

Questa settimana è veramente difficile non rimanere soddisfatti dei ricchi doni fatti dall’Epic Games Store: il celebre publisher, conosciuto ultimamente soprattutto per aver dato i natali a Fortnite, ha infatti reso disponibili in modo totalmente gratuito ben due differenti titoli, ossia Aztez e, soprattutto, Kingdom Come Deliverance.

Così come ogni altro dono precedentemente fatto dall’Epic Games Store, anche questa intrigante duo potrà essere aggiunto alla nostre librerie gratuitamente solamente un periodo di tempo limitato: Kingdom Come Deliverance e Atzez torneranno infatti a prezzo pieno a partire dalle 17:00 del prossimo 20 febbraio 2020. Nel caso vogliate farli vostri senza mettere in nessun modo mano al portafoglio vi invitiamo quindi a fare decisamente in fretta e riscattarli dall’Epic Games Store.

Piatto forte di questa settimana, nonché uno dei doni più eclatanti ad oggi fatti dall’Epic Games Store, Kingdom Come Deliverance è un massiccio GDR open-world ambientato nel Sacro Romano Impero, dove la cura per i dettagli sarà un leitmotiv costante dell’intera avventura. Un titolo, quello di Warhorse Studios, assolutamente portentoso ed immancabile per qualsiasi appassionato del genere. Potete comodamente trovarlo a questo indirizzo.

Aztez è invece un titolo particolarissimo, che unisce il genere dei picchiaduro agli strategici a turni, il tutto ambientato ovviamente all’interno dell’impero azteco. Un’avventura intrigante e dall’alto tasso di sfida: potete riscattare Aztez direttamente a questo indirizzo.

Come precedentemente accennato il prossimo 20 febbraio 2020 alle 17:00 sia Kingdom Come Deliverance che Aztez torneranno a pagamento e a prendere il posto dei due giochi sarà invece Faeria, con il titolo di Abrakam che sarà a sua volta disponibile per un’altra settimana, ossia fino al prossimo 27 febbraio.