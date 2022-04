La scorsa domenica ci siamo trovati davanti all’annuncio inaspettato di Kingdom Hearts 4. Sapevamo che Square Enix avrebbe festeggiato uno dei propri franchise di punta con un evento celebrativo per i suoi vent’anni, ma è difficile immaginare in quanti si aspettavano di vedere in azione il quarto capitolo principale di Kingdom Hearts così presto. I fan hanno visto e rivisto il trailer più volte per scovare tutti i possibili dettagli, ma ora è lo stesso Nomura a svelarne alcuni segreti.

Il tutto è emerso in una nuova intervista con protagonista proprio Tetsuya Nomura pubblicata su Famitsu. Il game director ha voluto chiarire una serie di punti molto importanti presenti all’interno del trailer di Kingdom Hearts 4, i quali ci suggeriscono la presenza di diverse novità e graditi ritorni per la saga. In primis Nomura dice che la stanza in cui si sveglia Sora sarà un’ambientazione ricorrente nelle prime fasi di gioco e verrà usata come una sorta di base operativa del nostro eroe.

Il game director, poi, si concentra nel darci una quadro più generale su Quadratum, la città in cui si trovano ora Sora e Strelitzia. Nomura ci conferma che Shibuya fa parte di Quadratum, ma il noto quartiere tokyense non è lo stesso che si può visitare nel brand di The Worlds Ends With You, altra saga Square Enix che in passato ha avuto un crossover molto amato dai fan in Kingdom Hearts Dream Drop Distance.

Nomura interview on KH4: -the room Sora wakes up is going to be sort of his base in the early parts.

-the interior in his room will probably change in the final game

-Shibuya is part of Quadratum.

-Shibuya in Quadtratum is not related to Shibuya in TWEWY. No connections. — xenosaga (@xenosaga7) April 14, 2022

Infine Nomura svela un paio di dettagli sul gameplay, svelando come la trivella che si vede nel combattimento contro il Darkside è evocabile tramite il tasto Reaction, gradito ritorno che mancava all’appello da Kingdom Hearts 2. Il team ha infatti deciso di far tornare il comando dopo le tante richieste dei fan, ma è stato inserito anche un nuovo comando denominato “scrap&build”, la cui funzione verrà raccontata nel dettaglio più avanti nel percorso di comunicazione.