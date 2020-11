Kingdom Hearts: nuovo gioco presto in arrivo? Nomura si sbilancia

Tetsuya Nomura, il papà della serie Kingdom Hearts, ha rivelato in un’intervista per Dengeki Online la predisposizione di Square Enix per la realizzazione di un nuovo capitolo della serie su PS5 e Xbox Series X. Vi avvertiamo anticipatamente che la news contiene alcuni spoiler riguardanti il terzo titolo della saga e il recente Melody of Memory. Consigliamo quindi di evitare la lettura dei paragrafi sottostanti, qualora doveste ancora giocarli.

Nomura ha dichiarato la seguente intuizione: “Ho intenzione di mettere fine alle rimanenti storie in sospeso, ma voglio anche cambiare un po’ il formato. Voglio cambiare drasticamente il mondo e raccontare una nuova storia, ma anche risolvere le questioni in sospeso“, continua: “Se realizzassimo un gioco di Kingdom Hearts per console di nuova generazione, verrà pubblicato dopo che molte altre società avranno già pubblicato i loro titoli, quindi credo che dovremmo creare qualcosa che possa competere. Ovviamente, è solo un’ipotesi poiché non abbiamo annunciato che ci sarà un nuovo titolo per PlayStation 5 o Xbox Series X“, conclude ridendo.

L’indiscrezione lanciata da Nomura è davvero grossa, facendo capire ai microfoni della nota rivista le alte probabilità di vedere un sequel del terzo capitolo sulle console next-gen. A quanto pare, però, Xehanort non sarà più il villain principale. Nomura ha infatti detto: “Non credo che ci saranno situazioni in cui incontrerai Xehanort come antagonista della storia principale. Anche se gli effetti che ha avuto sulla storia rimangono, e puoi vederlo nella storia di Kingdom Hearts: Melody of Memory“.

In conclusione, Nomura e Square Enix sembra che stiano realmente ideando le basi per un sequel della saga che mira a cambiarla drasticamente, ma anche a concludere alcuni punti in sospeso. Il Director ha poi concluso l’intervista rivelando che qualcosa bolle in pentola per il ventesimo anniversario della saga, ovvero per il 2022. Non vediamo l’ora di comunicarvi altre news a riguardo, nel frattempo vi invitiamo a visionale la nostra recensione del terzo episodio.

